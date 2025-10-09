„Die klassische Aich-Misere“ – Der FCA spielt nur Remis

Einen Punkt holte der FC Aich am Mittwochabend gegen den TSV Oberalting. Dabei wäre für die Brucker Vorstädter mehr drin gewesen.

Aich – Nach der unglücklichen 3:4-Niederlage in Oberweikertshofen, als die Elf von Aichs Trainer Marcel Aue eine 3:1-Führung verschenkte, trennte sich der FCA am Mittwochabend im heimischen Sportpark mit 1:1 (0:0) vom TSV Oberalting.

In der ersten Halbzeit tat sich nicht viel auf dem Platz „Viel Mittelfeldgeplänkel, wenig Torraumszenen“, berichtete Aue. Zu Beginn der zweiten 45 Minuten fielen dann endlich auch Tore. Nach einem Ball von Simon Wesinger über die gegnerische Kette erzielte Manuel Milde mit einem Flachschuss das 1:0 (53.). Dann unterlief dem FCA die „klassische Aich-Misere“, wie sie Aue bezeichnete. Zunächst verhinderte Keeper Quirin Milde mit einer Doppelparade den Ausgleich, dann aber musste er doch hinter sich greifen. Gäste-Stürmer Marco Gosemann traf zum Ausgleich (56.).

In der Schlussphase erhielt Sebastian Nemecek eine Zehnminuten-Zeitstrafe, dennoch hätte Goalgetter Milde in Unterzahl den Siegtreffer erzielen können. In aussichtsreicher Position setzte er das Spielgerät neben den Pfosten. „Er wollte es wohl zu genau machen“, meinte Aue. Am Samstag empfangen die Aicher mit dem FC Deisenhofen II eine abstiegsgefährdete Elf. „Da sind drei Punkte Pflicht“, so Aue. (Dieter Metzler)