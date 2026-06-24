Die Klassen sind da: So spielt der SWFV in der neuen Saison

REGION. Die Klassen stehen fest. Der Verbandsspielausschuss des Südwestdeutschen Fußballverbandes (SWFV) hat in seiner jüngsten Sitzung die Spielklasseneinteilung der Herren-Spielklassen von der Verbandsliga bis einschließlich der zehn A-Klassen für die Saison 2026/2027 beschlossen.
Die Einteilung erfolgte durch den Verbandsspielausschuss in Zusammenarbeit mit den zuständigen Fußballkreisen auf Grundlage der geltenden Spielordnung des SWFV. Nach Ablauf der Meldefrist wurden die Vereine entsprechend ihrer sportlichen Qualifikation den einzelnen Spielklassen zugeordnet. Ein letztes Fragezeichen hatte hinter der Einteilung der Sportfreunde Bundenthal gestanden, die Westpfälzer haben nicht für die Bezirksliga gemeldet.
Ein besonderer Blick gilt dabei den beiden Landesligen: Anders als von vielen Vereinen – wie etwa dem TuS Hackenheim – erhofft, bleibt es bei der bisher gültigen Einteilung in Ost- und West-Staffel, sodass sowohl die rheinhessischen Klubs als auch ihre Kollegen von der Nahe weiterhin zahlreiche Fahrten in die Pfalz vor der Brust haben. In die Ost-Staffel mit zahlreichen rheinhessischen Vertretern verschoben wurde der SV Kirchheimbolanden. Für diese Übergangssaison werden die Vereine damit leben müssen. Im nächsten Jahr kommt dann ehedem die große Lösung, die bei der Aufstockung auf drei Landesligen wahrscheinlich noch einmal vieles über den Haufen werfen wird.
Während sich die rheinhessische Bezirksliga wie erwartet mit 16 Mannschaften aus den beiden Kreisen Mainz-Bingen und Alzey-Worms aufstellt, begrüßt die Bezirksliga Nahe mit TSG Wolfstein-Roßbach und TSG Burglichtenberg zwei Mannschaften, die nicht ursprünglich von der Nahe kommen, sondern aus Kusel-Kaiserslautern, aber ortsnah an der Bundesstraße Richtung Lauterecken liegen. Auch hier waren Kompromisse gefragt, um die Klassen passend zu füllen. Während Vereine aus dem Kreis Birkenfeld mit den beiden Gästen aus der Pfalz leben können, dürfte sich der Jubel bei der SG Soonwald in Grenzen halten, denn die Entfernung beträgt fast 100 Kilometer.
Wie zu erwarten war, wird die höchste SWFV-Spielklasse, die Verbandsliga Südwest, für die kommende Runde auf 17 Mannschaften aufgestockt. Dies wurde durch den Abstieg von Arminia Ludwigshafen, SC Idar-Oberstein und FV Dudenhofen aus der Oberliga nötig. Mit Folgen: So können am Ende der Runde bis zu sechs Vereine aus der Verbandsliga absteigen.
Verbandsliga Südwest (17 Vereine): FC Arminia 03 Ludwigshafen, FC Basara Mainz, FC Bienwald Kandel, Pirmasens II, FV Dudenhofen, SC 07 Idar-Oberstein, Eintracht Bad Kreuznach, SG Hüffelsheim, SV Alemannia Waldalgesheim, Büchelberg, SV Steinwenden, SV Viktoria Herxheim, TB Jahn Zeiskam TuS Hohenecken, TuS Marienborn, VfR Baumholder, VfR Grünstadt.
Landesliga West (16 Vereine): FC Schmittweiler-Callbach, Hauenstein, SC Idar-Oberstein II, SG Meisenheim/Desloch/Lauschied, SG Rieschweiler, SG Weinsheim, SV Hermersberg, SV Morlautern, SV Nanz-Dietschweiler, SV Rodenbach, SV Winterbach, TSC Zweibrücken, TSG Trippstadt, TuS Bedesbach-Patersbach, TuS Hackenheim, TuS Steinbach
Landesliga Ost (16 Vereine): ASV Fußgönheim, FC Speyer, 08 Mutterstadt, FSV Offenbach, SKC Barbaros Mainz, SpVgg. Ingelheim, SV Gimbsheim, SV Kirchheimbolanden, SV Südwest Ludwigshafen, SVW Mainz, TSG Bretzenheim, TSG Pfeddersheim, Fortuna Billigheim-Ingenheim, TuS Marienborn II, Bodenheim, Wormatia Worms II
Bezirksliga Nahe (16 Vereine): FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein, SC Birkenfeld, SG Guldental/SG Guldenbachtal, SG Kirn/Kirn-Sulzbach, Merxheim/Monzingen/Meddersheim, SG VfL Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein, SpVgg Nahbollenbach, SV Buhlenberg, TSG Burglichtenberg, TSG Wolfstein-Roßbach, TuS Mörschied, TuS Pfaffen-Schwabenheim, SG Soonwald, TuS Winzenheim, VfL Rüdesheim, VfR Baumholder II
Bezirksliga Rheinhessen (16 Vereine): FSV Nieder-Olm, FSV Saulheim, FV Budenheim, FV Freinsheim, FC Basara Mainz/Moguntia Mainz II, SV Guntersblum, SV Horchheim, SV Obersülzen, TSG Bretzenheim II, TSV Gau-Odernheim II, TSV Mommenheim, TSV Zornheim, TuS Monsheim, TuS Neuhausen, VfL Fontana Finthen, Gundersheim.
A-Klasse Mainz-Bingen (16 Vereine): 1. FC Nackenheim, 1. FC Schwabsburg, BFV Hassia Bingen, Aksu Mainz, Fortuna Mombach Alem. Laubenheim, SG Bingerbrück/Weiler, SG Harxheim/Gau-Bischofsheim, TSV Uelversheim/Rhein-Selz, SpVgg Ingelheim II, SV Gau-Algesheim, SVW Mainz II, TSG Drais, TSV Wackernheim, TV 1817 Mainz, VfL Frei-Weinheim.
A-Klasse Alzey-Worms (16 Vereine): FSV Osthofen, Rhen. Rheindürkheim, SG 1862/1923 Westhofen/Gundheim/Abenheim, SG Armsheim/Flonheim, SG Mauchenheim/Freimersheim, SG Nieder-Wiesen/Rheinhessische Schweiz, SG Spiesheim/Albig, SG Weinheim/Heimersheim, SV Gimbsheim II, SV Horchheim II, SV Normannia Pfiffligheim, TSG Pfeddersheim II, TuS Framersheim, TuS Hochheim, TuS Stetten, TuS Wörrstadt
A-Klasse Bad Kreuznach (16 Vereine): FC Bad Sobernheim, FSV Bretzenheim, SG Alsenztal, Karadeniz Bad Kreuznach, SG Disibodenberg, SG Hüffelsheim II, SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II, SG Weinsheim II, SG Nordpfalz, SV Oberhausen, SG Gräfenbachtal, TSV Bockenau, TSV Hargesheim, TuS Hackenheim II, TuS Waldböckelheim, VfL Simmertal
A-Klasse Birkenfeld (15 Vereine): ASV Langweiler/Merzweiler, Bollenbacher SV, FC Bärenbach, FC Brücken, SG Niederhambach/Schwollen, SG Rhaunen-Bundenbach, SG Unnertal Berschweiler, SpVgg Fischbach, SpVgg Wildenburg, SV Medard, SV Niederwörresbach, TuS Hoppstädten, SG Perlbachtal, TuS Mörschied II, TuS Niederbrombach.