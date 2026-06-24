Die Klassen sind da: So spielt der SWFV in der neuen Saison

Die SG Soonwald dürfte eher weniger glücklich mit der neuen Liga-Einteilung sein. – Foto: Sebastian Bohr (Archiv)

REGION. Die Klassen stehen fest. Der Verbandsspielausschuss des Südwestdeutschen Fußballverbandes (SWFV) hat in seiner jüngsten Sitzung die Spielklasseneinteilung der Herren-Spielklassen von der Verbandsliga bis einschließlich der zehn A-Klassen für die Saison 2026/2027 beschlossen.

Die Einteilung erfolgte durch den Verbandsspielausschuss in Zusammenarbeit mit den zuständigen Fußballkreisen auf Grundlage der geltenden Spielordnung des SWFV. Nach Ablauf der Meldefrist wurden die Vereine entsprechend ihrer sportlichen Qualifikation den einzelnen Spielklassen zugeordnet. Ein letztes Fragezeichen hatte hinter der Einteilung der Sportfreunde Bundenthal gestanden, die Westpfälzer haben nicht für die Bezirksliga gemeldet.

Ein besonderer Blick gilt dabei den beiden Landesligen: Anders als von vielen Vereinen – wie etwa dem TuS Hackenheim – erhofft, bleibt es bei der bisher gültigen Einteilung in Ost- und West-Staffel, sodass sowohl die rheinhessischen Klubs als auch ihre Kollegen von der Nahe weiterhin zahlreiche Fahrten in die Pfalz vor der Brust haben. In die Ost-Staffel mit zahlreichen rheinhessischen Vertretern verschoben wurde der SV Kirchheimbolanden. Für diese Übergangssaison werden die Vereine damit leben müssen. Im nächsten Jahr kommt dann ehedem die große Lösung, die bei der Aufstockung auf drei Landesligen wahrscheinlich noch einmal vieles über den Haufen werfen wird.