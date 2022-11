Blick Richtung Ball: Mike Zabel von der Ehringshausen/Dillheim. (© Jenniver Röczey)

Die Kiste Bier spendiert Mike Zabel gerne Teaser GL GI/MR: +++ Der Fußball gehört bei der SG Ehringshausen/Dillheim regelmäßig zu den Besten. Nun wartet das Topteam TSG Wieseck +++

WETZLAR - Als das Gespräch schon fast beendet ist, hat Mike Zabel noch ein Anliegen an den Journalisten: "Du kannst gerne schreiben, dass ich meine Kiste natürlich bezahlen werde." Nun werden Sie, liebe Leserinnen und Leser, sich vielleicht an dieser Stelle fragen, was der Fußballer des Gruppenligisten SG Ehringshausen/Dillheim damit meint. Nun, mittlerweile ist es bei den Sportlern zu einem guten Brauch geworden, dass sie, wenn sie in der Zeitung oder im Internet einen Artikel bekommen und/oder mit einem Bild abgelichtet sind, ihrer Mannschaft einen Kasten mit Getränken spendieren. Und so ist das eben auch bei Mike Zabel der Fall. Einen Artikel über ihn, so viel ist klar, ist eigentlich schon längst fällig. Bereits in der vergangenen Saison, als die SG Ehringshausen/Dillheim die Meisterschaft in der Kreisoberliga West gewann, gehörte er zu den Besten. Nun hat der 32-Jährige auch eine Klasse höher schon für Furore gesorgt.