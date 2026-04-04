Die Kirsche auf der Torte: D/A II marschiert auch im Bezirkspokal

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Die zweite Mannschaft der SV Drochtersen/Assel arbeitet gerade an einer Traumsaison. Der Vorsprung in der Landesliga ist immens. So geht es im Pokalwettbewerb weiter.

In der Landesliga sind dem souveränen Tabellenführer die Meisterschaft und der Oberliga-Aufstieg kaum noch zu nehmen. D/A II hat aktuell 15 Punkte Vorsprung auf Verfolger Eintracht Celle. Sollte der MTV seine beiden Nachholspiele gewinnen, wären es immer noch komfortable neun Punkte bei acht ausstehenden Spielen.



Zudem darf D/A II in dieser Saison erstmals am Bezirkspokal teilnehmen, da zweite Mannschaften zugelassen wurden. Das Team von Trainer Milan Schweiger und Teamchef Benjamin Zielke marschierte eindrucksvoll ins Halbfinale, besiegte unter anderem Harsefeld mit 5:0 und im Viertelfinale A/O mit 3:0. Nur im Achtelfinale brauchte es Nerven: 7:5 nach Elfmeterschießen gegen Hagen/Uthlede.



Das ist der Gegner im Halbfinale

Im Halbfinale muss D/A II nun beim SV Vorwärts Hülsen, Meisterschaftskandidat in der Bezirksliga 3, bestehen (Mo., 6. April, 15 Uhr). Hülsen schaltete im Viertelfinale den amtierenden Pokalsieger Rotenburg aus (7:6 n.E.). Sollte D/A II seiner Favoritenrolle gerecht werden, käme im Finale entweder Bardowick oder TB Lüneburg als Gegner. Der Pokalsieg ist für die Debütantenmannschaft also realistisch.