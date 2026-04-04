Die Kirsche auf der Torte: D/A II marschiert auch im Bezirkspokal

Die zweite Mannschaft der SV Drochtersen/Assel arbeitet gerade an einer Traumsaison. Der Vorsprung in der Landesliga ist immens. So geht es im Pokalwettbewerb weiter.
Zudem darf D/A II in dieser Saison erstmals am Bezirkspokal teilnehmen, da zweite Mannschaften zugelassen wurden. Das Team von Trainer Milan Schweiger und Teamchef Benjamin Zielke marschierte eindrucksvoll ins Halbfinale, besiegte unter anderem Harsefeld mit 5:0 und im Viertelfinale A/O mit 3:0. Nur im Achtelfinale brauchte es Nerven: 7:5 nach Elfmeterschießen gegen Hagen/Uthlede.
Das ist der Gegner im Halbfinale
Im Halbfinale muss D/A II nun beim SV Vorwärts Hülsen, Meisterschaftskandidat in der Bezirksliga 3, bestehen (Mo., 6. April, 15 Uhr). Hülsen schaltete im Viertelfinale den amtierenden Pokalsieger Rotenburg aus (7:6 n.E.). Sollte D/A II seiner Favoritenrolle gerecht werden, käme im Finale entweder Bardowick oder TB Lüneburg als Gegner. Der Pokalsieg ist für die Debütantenmannschaft also realistisch.