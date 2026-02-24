 2026-02-20T12:29:42.904Z

Die Kickers wird`s freuen: Haching patzt zum Auftakt

Dienstag: Bayern-Amateure besiegen den Tabellenzweiten mit 1:0

Spielentscheidende Szene im S-Bahn-Derby: Louis Richter (re.) trifft nach gut zehn Minuten zum 1:0.
Spielentscheidende Szene im S-Bahn-Derby: Louis Richter (re.) trifft nach gut zehn Minuten zum 1:0. – Foto: Imago Images

Fehlstart für die SpVgg Unterhaching: Die Vorstädter verloren am Dienstagabend vor über 1.600 Zuschauern das S-Bahn-Derby, gleichzeitig der Auftakt in die Frühjahrsrunde in der Regionalliga Bayern, verdient mit 0:1 bei den Bayern-Amateuren. Ein Rückschlag für die Hachinger im Aufstiegsrennen - und die Würzburger Kickers werden es zufrieden zur Kenntnis genommen haben. Denn da schwer davon auszugehen ist, dass der 1. FC Nürnberg II die Lizenz-Unterlagen für die 3. Liga nicht einreichen wird, läuft es wohl auf ein Duell vs. Haching hinaus, wer am Ende an der Aufstiegsrelegation teilnehmen darf.

Die Frage vor der Partie lautete: Wie würden die Bayern-Amateure die ganzen Winterabgänge verkraften? Schließlich hatten mit Felipe Chávez (1. FC Köln), Grayson Dettoni (SV Darmstadt 98), Javier Fernández (1. FC Nürnberg), Jussef Nasrawe (SV Ried), Magnus Dalpiaz (AC Milan), Richard Meier (SpVgg Unterhaching), Adin Licina (fest zu Juventus Turin) und Max Mergner (fest zu Vienna First FC) satte acht Akteure den FCB verlassen. Zu Beginn fackelten die Hachinger Fans auf den Rängen mit Hilfe von Pyrotechnik ein Feuerwerk, auf dem Platz legten hingegen die Bayern los wie die Feuerwehr. Die Hausherren erwischten einen Auftakt nach Maß. Hachings Keeper Maurice Dehler, der im Winter aus Bayreuth gekommen war, konnte einen Schuss von Guido Della Rovere zwar parieren, der Abpraller landete allerdings direkt vor den Füßen von Louis Richter. Der 19-Jährige ließ sich nicht lange bitten und staubte zum 1:0 ab (12.). Die Hausherren hatten die Partie im Anschluss im Griff, von den Vorstädtern kam vor der Pause offensiv zu wenig. Mit einer knappen, aber verdienten Bayern-Führung ging`s in die Kabinen.

Auch nach dem Seitenwechsel kamen die Hachinger nicht richtig in die Gänge. Aufregung dann eine knappe Viertelstunde vor Ende: Die SpVgg wollte nach einem Torschuss von Christopher Negele ein Handspiel im Strafraum der Bayern erkannt haben; die Gäste forderten vehement Elfmeter, doch Schiedstricher Christopher Knauer ließ weiterspielen (78.). In den Schlussminuten hätte Artur Degraf für die Bayern den Deckel draufmachen können, scheiterte aber gleich zweimal. So blieb`s bis zur letzten Sekunde spannend. Den Hachingern fehlte aber an diesem recht milden Februarabend der letzte Punch, um etwas Zählbares aus dem Grünwalder Stadion mitnehmen zu können.

Alles auf einen Blick:

FC Bayern München II – SpVgg Unterhaching 1:0 (1:0)
FC Bayern München II: Jannis Bärtl, Vincent Manuba (63. Benno Schmitz), David Heindl, Robert Deziel Jr., Deniz Ofli (85. Julien Yanda), Guido della Rovere, Kurt Rüger (63. Maximilian Schuhbauer), Louis Richter (71. Artur Degraf), Maycon Cardozo (71. Bajung Darboe), David Santos Daiber, Anton Heinz - Trainer: Holger Seitz - Co-Trainer: Dirk Teschke - Co-Trainer: Josef Eibl
SpVgg Unterhaching: Maurice Dehler, Markus Schwabl, Manuel Stiefler, Nils Ortel, Alexander Winkler, Simon Skarlatidis, Andy Breuer, Mike Gevorgyan, Jorden Aigboje (84. Tim Hannemann), Cornelius Pfeiffer (46. Richard Meier), Moritz Müller (60. Christopher Negele) - Co-Trainer: Matthias Luginger - Co-Trainer: Vitali Matvienko - Co-Trainer: Marc Endres - Trainer: Sven Bender
Schiedsrichter: Christopher Knauer (Isling) - Zuschauer: 1623
Tore: 1:0 Louis Richter (12.)