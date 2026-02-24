Die Kickers wird`s freuen: Haching patzt zum Auftakt

Spielentscheidende Szene im S-Bahn-Derby: Louis Richter (re.) trifft nach gut zehn Minuten zum 1:0. – Foto: Imago Images

Fehlstart für die SpVgg Unterhaching: Die Vorstädter verloren am Dienstagabend vor über 1.600 Zuschauern das S-Bahn-Derby, gleichzeitig der Auftakt in die Frühjahrsrunde in der Regionalliga Bayern, verdient mit 0:1 bei den Bayern-Amateuren. Ein Rückschlag für die Hachinger im Aufstiegsrennen - und die Würzburger Kickers werden es zufrieden zur Kenntnis genommen haben. Denn da schwer davon auszugehen ist, dass der 1. FC Nürnberg II die Lizenz-Unterlagen für die 3. Liga nicht einreichen wird, läuft es wohl auf ein Duell vs. Haching hinaus, wer am Ende an der Aufstiegsrelegation teilnehmen darf.





Die Frage vor der Partie lautete: Wie würden die Bayern-Amateure die ganzen Winterabgänge verkraften? Schließlich hatten mit Felipe Chávez (1. FC Köln), Grayson Dettoni (SV Darmstadt 98), Javier Fernández (1. FC Nürnberg), Jussef Nasrawe (SV Ried), Magnus Dalpiaz (AC Milan), Richard Meier (SpVgg Unterhaching), Adin Licina (fest zu Juventus Turin) und Max Mergner (fest zu Vienna First FC) satte acht Akteure den FCB verlassen. Zu Beginn fackelten die Hachinger Fans auf den Rängen mit Hilfe von Pyrotechnik ein Feuerwerk, auf dem Platz legten hingegen die Bayern los wie die Feuerwehr. Die Hausherren erwischten einen Auftakt nach Maß. Hachings Keeper Maurice Dehler, der im Winter aus Bayreuth gekommen war, konnte einen Schuss von Guido Della Rovere zwar parieren, der Abpraller landete allerdings direkt vor den Füßen von Louis Richter. Der 19-Jährige ließ sich nicht lange bitten und staubte zum 1:0 ab (12.). Die Hausherren hatten die Partie im Anschluss im Griff, von den Vorstädtern kam vor der Pause offensiv zu wenig. Mit einer knappen, aber verdienten Bayern-Führung ging`s in die Kabinen.



