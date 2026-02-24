Die Kickers wird`s freuen: Haching patzt zum Auftakt

Fehlstart für die SpVgg Unterhaching: Die Vorstädter verloren am Dienstagabend vor über 1.600 Zuschauern das S-Bahn-Derby, gleichzeitig der Auftakt in die Frühjahrsrunde in der Regionalliga Bayern, verdient mit 0:1 bei den Bayern-Amateuren. Ein Rückschlag für die Hachinger im Aufstiegsrennen - und die Würzburger Kickers werden es zufrieden zur Kenntnis genommen haben. Denn da schwer davon auszugehen ist, dass der 1. FC Nürnberg II die Lizenz-Unterlagen für die 3. Liga nicht einreichen wird, läuft es wohl auf ein Duell vs. Haching hinaus, wer am Ende an der Aufstiegsrelegation teilnehmen darf.
FC Bayern München II – SpVgg Unterhaching 1:0 (1:0)
FC Bayern München II: Jannis Bärtl, Vincent Manuba (63. Benno Schmitz), David Heindl, Robert Deziel Jr., Deniz Ofli (85. Julien Yanda), Guido della Rovere, Kurt Rüger (63. Maximilian Schuhbauer), Louis Richter (71. Artur Degraf), Maycon Cardozo (71. Bajung Darboe), David Santos Daiber, Anton Heinz - Trainer: Holger Seitz - Co-Trainer: Dirk Teschke - Co-Trainer: Josef Eibl
SpVgg Unterhaching: Maurice Dehler, Markus Schwabl, Manuel Stiefler, Nils Ortel, Alexander Winkler, Simon Skarlatidis, Andy Breuer, Mike Gevorgyan, Jorden Aigboje (84. Tim Hannemann), Cornelius Pfeiffer (46. Richard Meier), Moritz Müller (60. Christopher Negele) - Co-Trainer: Matthias Luginger - Co-Trainer: Vitali Matvienko - Co-Trainer: Marc Endres - Trainer: Sven Bender
Schiedsrichter: Christopher Knauer (Isling) - Zuschauer: 1623
Tore: 1:0 Louis Richter (12.)