Die Kellerkinder trumpfen auf - Friesdorf verliert den Anschluss

Buisdorf ballert die Abstiegssorgen weg

Aber auch am anderen Ende der Tabelle war mit dem Spieltag am Sonntag einiges los, gleich mehrere Teams aus dem Keller punkteten. Unter anderem der MSV Bonn, der sich auswärts beim formschwachen Tabellenvierten SC Uckerath mit 2:1 durchsetzte. Volkan Kartal hatte den abstiegsbedrohten MSV in der fünften Minute nach schöner Vorarbeit von Barawan Fendi in Führung geschossen. Der SCU hatte aber eine schnelle Antwort parat: Im Nachgang einer Ecke ließ Liam Ludwig zwei Bonner ins Leere laufen und fand mit seiner Flanke Niklas Krethen, der zum 1:1 einköpfte. Wiederum 15 Minuten später setzte sich Kartal im SC-Strafraum gut durch und beförderte den Ball zur erneuten Führung ins Tor. Im zweiten Durchgang gelang es Uckerath, das in der Rückrunde wie ausgewechselt wirkt, nicht mehr auszugleichen. Die gelb-rote Karte vom jungen Willy Giese macht das Gesamtbild des SCU nicht besser, dürfte aber eine Randnotiz bleiben. Der MSV Bonn sichert sich drei ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf, springt am FSV Neunkirchen-Seelscheid II vorbei auf den 14. Platz und ist punktgleich mit dem SC Volmershoven-Heidgen auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz.