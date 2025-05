Die Kellerkinder siegen: Neue Hoffnung im Rennen um den Klassenerhalt?

Es war von Beginn an ein hochintensives Spiel zwischen dem FV Illertissen und Viktoria Aschaffenburg, wo die Verantwortlichen zu Beginn der Woche auf die anhaltende Talfahrt reagierten und Trainer Damir Agovic zwei Spieltage vor Schluss entließen. Diese Verunsicherung merkte man den Hausherren allerdings keineswegs an, denn die Viktoria legte an diesem Freitagabend los wie die Feuerwehr und nutzte nach lediglich elf Minuten eine Einladung der Gäste. Alen Camdzic wurde nach einem Fehler in der Gäste-Hintermannschaft in Szene gesetzt und vollendete prompt zur frühen 1:0-Führung. Noch vor der Pause hätte Aschaffenburg sogar den zweiten Treffer erzielen können, allerdings fehlte wie beim Distanzkracher von Kapitän Benjamin Baier in der 24. Spielminute das nötige Quäntchen Glück.

Der FV Illertissen ließ im zweiten Durchgang nichts unversucht und so hatte Eliot Muteba rund 20 Minuten vor Schluss den Ausgleich auf dem Fuß, Viktoria-Keeper Max Grün reagierte allerdings glänzend und bewahrte sein Team vor dem Gegentreffer. Am Ende blieb es trotz intensiver Schlussphase beim 1:0-Heimerfolg, wodurch die Viktoria vorlegen konnte und vorerst ans rettende Ufer springt.