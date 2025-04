Die Kellerkinder Dillingen und Offingen trumpfen auf

Alexander Kinder (links) hatte mit der SSV Dillingen schöne Osterfeiertage, denn dem Kreisliga-Kellerkind gelangen zwei Siege. – Foto: Igor Hoffmann

Ganz gerade schaut die Tabelle der Kreisliga West zwar noch nicht aus, doch das liegt an der ungeraden Zahl der Mannschaften. Über Ostern stand nicht nur ein regulärer Spieltag an, auch die letzten offenen Nachholspiele gingen noch über die Bühne. Beim Doppeleinsatz hatten zwei Kellerkinder allen Grund zum Strahlen. Sowohl die SSV Dillingen als auch der TSV Offingen feierten zwei Siege.

Spiele vom Ostermontag



Schiedsrichter: Lukas Westinger (Ellingen) - Zuschauer: 50 Die SSV Dillingen feierte auch im zweiten Einsatz über Ostern einen Sieg, der gegen den SV Neuburg/Kammel mit 4:0 sogar deutlich ausfiel. Tobias Hildmann eröffnete bereits in der 2. Minute den Torreigen nach einer Vorlage von Alexander Kinder. Kurz vor der Halbzeit verwandelte Berat Kasumi einen Elfmeter, nachdem Adonis Isufi gefoult worden war. Nach der Pause erhöhte Lars Jaud auf 3:0, erneut vorbereitet von Isufi. In der 77. Minute setzte Isufi den Schlusspunkt mit dem 4:0, das ihm Jaud aufgelegt hatte.Schiedsrichter: Lukas Westinger (Ellingen) - Zuschauer: 50



Schiedsrichter: Simon Sponer (Oberbernbach) - Zuschauer: 180 Der TSV Offingen befindet sich weiter im Aufwind und fertigte den Aufstiegskandidaten Türk Gücü Lauingen mit 5:1 ab. Bereits in der 7. Minute nutzte Ismail Bülbül eine Vorlage von Daniel Schönberger zum 1:0. Nur sechs Minuten später erhöhte Schönberger selbst auf 2:0, nachdem ihm Stefan Wohnlich den Ball aufgelegt hatte. Jannik Karg baute den Vorsprung in der 17. Minute auf 3:0 aus, nachdem Bülbül ihn freigespielt hatte. Daniel Schönberger schnürte seinen Doppelpack in der 37. Minute mit einem Abstaubertor zum 4:0, der Assist kam von Jonas Schmidt-Ferbar. In der zweiten Halbzeit machte Philipp Schönberger in der 60. Minute mit dem 5:0 alles klar. Erst in der 87. Minute gelang Manuel Kasakowski der Ehrentreffer für Lauingen. Die Zeitstrafe für Lauingens Kaan Ellici spielte keine Rolle mehr.Schiedsrichter: Simon Sponer (Oberbernbach) - Zuschauer: 180



Schiedsrichter: Florian Flock (Ramsberg) - Zuschauer: 203 Gegen die ausgeruhten TSG Thannhausen stand der SV Holzheim bei seinem zweiten österlichen Einsatz auf verlorenem Posten und verlor mit 1:3. Die TSG hatte durch Ibrahim Capar in der 12. Minute per Kopfball eine erste große Torchance. Nur zwei Minuten später rettete die Latte für Holzheim. In der 26. Minute brachte Antonio Pejic Thannhausen nach einer Flanke von Ronis Sadrijaj mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Halbzeit glich Fabian Miller per Freistoß zum 1:1 aus, wobei die Holzheimer zu dem Zeitpunkt bereits in Unterzahl waren. Stefan Allmis hatte nach 37 Minuten Gelb-Rot gesehen. Nach der Pause war die TSG dann nicht mehr zu stoppen. Meric Capar besorgte in der 59. Minute das 2:1 und krönte seine Leistung mit dem 3:1 in der 66. Minute.Schiedsrichter: Florian Flock (Ramsberg) - Zuschauer: 203



Schiedsrichter: Jonas Keppeler (Eggelstetten) - Zuschauer: 100 Immerhein einen Punkt ergatterte der TSV Burgau mit dem 1:1 gegen den TSV Balzhausen. In der 26. Minute brachte Jonas Nießner die Balzhauser zunächst in Führung. Doch nur sechs Minuten später verwandelte Dennis Vogele einen Elfmeter für Burgau, nachdem Burhan Bastan gefoult worden war. In der Schlussphase musste Burgau dann noch einmal bangen, weil Christian Heinen in der 77. Minute eine Zeitstrafe erhielt.Schiedsrichter: Jonas Keppeler (Eggelstetten) - Zuschauer: 100 Spiele vom Karsamstag



Schiedsrichter: Christian Rus (Augsburg) - Zuschauer: 130 Dank des Doppelpacks von Timur Cukur setzte sich Türk Gücü Lauingen mit 2:1 beim SC Altenmünster durch. Nach torloser erster Halbzeit war Cukur in der 54. Minute erstmals zur Stelle und besorgte die Führung, bevor er eine Viertelstunde später auf 2:0 erhöhte. Patrick Pecher verkürzte in der 72. Minute für Altenmünster, zum Ausgleich sollte es für den SCA nicht mehr langen.Schiedsrichter: Christian Rus (Augsburg) - Zuschauer: 130

Burgaus Keeper Aytun Özgüven gab alles, konnte aber die vier Gegentore im Heimspiel gegen die SpVgg Wiesenbach nicht verhindern. – Foto: Thomas Braun







Schiedsrichter: Vladyslav Klymov (Augsburg) - Zuschauer: 75 Die Premiere von Jochen Kinzel auf der Trainerbank des TSV Burgau ging schief. Gegen die SpVgg Wiesenbach zog das Schlusslicht mit 1:4 den Kürzeren. Die Wiesenbacher übernahmen früh die Kontrolle und gingen bereits in der 10. Minute durch Thomas Gornig in Führung. Nur drei Minuten später erhöhte Pierre Heckelmüller, und in der 20. Minute sorgte Gornig auch noch für das 3:0. Die Hausherren konnten durch Burhan Bastan in der 28. Minute auf 1:3 verkürzen. Doch Wiesenbach blieb dominant und setzte in der 87. Minute mit einem Kopfballtor von Enes Sariman, nach einer Flanke von Heckelmüller, den Schlusspunkt zum 1:4.Schiedsrichter: Vladyslav Klymov (Augsburg) - Zuschauer: 75



Schiedsrichter: Norbert Süss (Ellgau) - Zuschauer: 250 Keinen Sieger gab es im Duell des FC Lauingen mit dem SC Bubesheim. Tibor Petrik sorgte in der 29. Minute für die Bubesheimer Pausenführung. Nach der Halbzeit drehte Lauingen auf: Lukas Hummel glich in der 49. Minute aus, bevor er in der 62. Minute nach einer Vorlage von Robin Strak sogar das 2:1 erzielte. Doch auch Bubesheim hatte einen Doppeltorschützen in seinen Reihen. Tibor Petrik sorgte in der 73. Minute für den Ausgleich und sicherte Bubesheim einen Punkt.Schiedsrichter: Norbert Süss (Ellgau) - Zuschauer: 250



Schiedsrichter: Christian Bosch (Huisheim) - Zuschauer: 150 Torlos endete die Partie des SV Neuburg/Kammel gegen den abstiegsgefährdeten SV Scheppach. Die beste Gelegenheit, einen Treffer zu erzielten, hatte der SVK in der 6. Minute. Kilian Kustermann trat zum Elfmeter an, konnte Scheppachs Schlussmann Paul Rutkowski jedoch nicht überwinden Auch weitere Bemühungen auf beiden Seiten waren nicht vom Erfolg gekrönt.Schiedsrichter: Christian Bosch (Huisheim) - Zuschauer: 150

Der "Dosenöffner" für die SSV Dillingen: Jonas Sailer (21) köpft zum 1:0 gegen die SSV Glött ein. – Foto: Benjamin Rößle







Schiedsrichter: Dominik Mayr (Donauwörth) - Zuschauer: 60 Das Derby der beiden ehemaligen Landesligisten SSV Dillingen und SSV Glött endete mit einem in 2:0-Erfolg der Kreisstädter. Unmittelbar vor der Pause stellten die Dillinger die Weichen auf Sieg. Jonas Sailer erzielte per Kopfball nach einer Flanke von Lars Jaud das 1:0. In der zweiten Halbzeit erhöhte Adonis Isufi in der 72. Minute auf 2:0, nachdem Alexander Kinder ihn mustergültig bedient hatte. Glött hatte dem nichts mehr entgegen zu sezten.Schiedsrichter: Dominik Mayr (Donauwörth) - Zuschauer: 60

Die U23 des FC Gundelfingen musste sich dem TSV Offingen mit 0:1 beugen. Es war ein intensives Spiel, das im zweiten Abschnitt durch einen Elfmeter entschieden wurde. Die entscheidende Szene ereignete sich in der 77. Minute: Nach einem langen Ball verschätzte sich Gundelfingens Keeper Marco Müller und foulte einen Offinger Spieler an der Strafraumgrenze. Der fällige Elfmeter wurde von David Süß ausgeführt, der die Chance zum Siegtreffer nutzte.

Schiedsrichter: Lars Zorn (Heldenfingen) - Zuschauer: 100