Die Karten wurden neu gemischt

Beim SV Robern hatte man sich nach den letzten Spielen (u.a. ein 1:10 gegen Meister Diedesheim) schon mit dem Abstieg abgefunden, doch durch den freiwilligen Abstieg des TSV Schwarzach wurde im Lager der Gelb-Schwarzen nochmals Hoffnung entfacht.

Schwarzach steht somit als erster Absteiger fest und tritt nächste Runde in der A-Klasse an. Der SV Robern spielt gegen den Vertreter der A-Klasse (Neckarzimmern oder Haßmersheim) das Relegationsmatch um den letzten Platz in der Kreisliga. Dieses Match hat auch Auswirkungen auf die Relegation um den Aufstieg in die A-Klasse, denn sollte der SV Robern absteigen, dürfte die zweite Mannschaft nach dem Gewinn der Meisterschaft in der Kreisklasse B1 nicht aufsteigen.