Die Kapuziner Fußball-Initiative: Mitmachen und Gewinnen! Kapuziner belohnt ab der Rückrunde wöchentlich die treffsichersten Mannschaften in Nordbayern +++ Monatliche Verlosung von Trainingszubehör +++ Chance auf vier „coole“ Starterpakete

In der Fußball-Saison 2022/23 belohnen wir ab der Rückrunde wieder die treffsichersten Mannschaften in ganz Nordbayern. Zusätzlich habt ihr diesmal die Chance auf nützliche Dinge für euer Training, um nochmal exklusiv ausgestattet durchzustarten! Bleibt gespannt!

Kapuziner Freibier – und das wieder jede Woche!

Unter allen Mannschaften ermitteln wir in ihrem Spielkreis und ihrer Spielklasse ab 11.03.2023 die wöchentlichen Sieger für eine Kiste Kapuziner Weißbier. Die genaue Mechanik könnt ihr hier nachlesen. Und hier geht’s zur Anmeldung.





Nützliches Trainingszubehör – und zwar jeden Monat!

Zusätzlich verlost Kapuziner ab der Rückrunde in der Saison 2022/23 jeden Monat nützliches Trainingszubehör. Hier heißt es „Teilen, Voten, Gewinnen!“. Hier findet ihr die genaue Beschreibung des Gewinnspiels.





Ausgerüstet für die kalte Jahreszeit!

Und zum Start der Kampagne haben sich Kapuziner und wir etwas ganz Besonderes einfallen lassen! Verlost werden vier „coole“ Pakte für die kalte Jahreszeit. Ab dem 14.11.2022 könnt ihr euch für hier anmelden.





Die gesamte Kapuziner Fußball-Initiative richtet sich ausschließlich an Fußballvereine und deren Damen- und Herrenmannschaften, die in folgenden Spielklassen in Nordbayern (Mittelfranken, Oberfranken, Unterfranken, Oberpfalz) spielen: