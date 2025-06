Die Kapitänin geht als Vorbild voran

Vier Kreispokalsiege in Folge – das klingt schon fast nach Gewohnheit. „Das ist immer wieder ein Highlight und man freut sich jedes Mal anders, aber gleich doll“, stellt Charlotta Dourgounis indes klar. „Es war immer ein Derby gegen Kaarst und insbesondere nach unserer Aufstiegssaison und jetzt nach der ersten Saison in der Niederrheinliga ein super schöner und emotionaler Abschluss der Saison. Auch für die, die ihre Karriere jetzt beenden.“

Ans Ende ihrer Karriere denkt sie mit 31 (am Samstag 32) Jahren noch nicht. Mit acht Jahren fing sie an, Fußball zu spielen und ist seitdem nicht mehr davon losgekommen: „Ich mag die Sportart einfach sehr“, sagt Charlotta Dourgounis. „Besonders das mannschaftliche. Ich kann mir nicht vorstellen, eine Einzelsportart zu betreiben. Ich mag es, sich zu motivieren, das Füreinander-Dasein auf und neben dem Platz, gemeinsam ackern.“

Immer weiter gereift

Seit zwei Jahren ist Mittelfeldspielerin Charlotta Dourgounis auch Kapitänin. „Eine große Verantwortung, aber auch eine große Ehre“, sagt sie. Was sich seitdem verändert hat? „Ich muss öfter mit unserem Trainer telefonieren“, sagt sie lachend. Coach Tobias Haitz hält große Stücke auf seine Spielführerin: „Lotta hat sich in den letzten Jahren zu einer tollen Persönlichkeit auf und neben dem Platz entwickelt und ist fußballerisch und kämpferisch ein Vorbild für alle – sie gibt Vollgas in jedem Training und in jedem Spiel. Und spricht auch Probleme offen an.“