Die Kapitäne vor dem Verbandsliga-Derby Lahr – Niederschopfheim

BZ: An diesem Freitagabend, 18.30 Uhr, geht es an der Lahrer Dammenmühle los. Empfinden Sie Vorfreude auf dieses Duell, Herr Fries, Herr Weingart, bei dem mit 1000 Zuschauerinnen und Zuschauern gerechnet wird?

Fries: Eine riesengroße. Ich finde es sehr cool, dass wir gleich gegen den SV Niederschopfheim an einem Freitagabend starten. Ich erwarte nicht nur eine große Zuschauerkulisse, sondern super Wetter. Das ist sehr motivierend, es könnte ein richtiges Fußballfest werden. Ich habe eine gute Vorbereitung hinter mir und im Pokal gegen Hofstetten gleich getroffen. Da möchte ich weitermachen.

Weingart: Wir in Niederschopfheim freuen uns auf die komplette Runde und besonders auf dieses Spiel in Lahr. Auch für uns ist es gut, dass es mit dem Derby losgeht. Wir sind hochmotiviert und wollen den SC Lahr sportlich ärgern. Was mich selbst betrifft, fühle ich mich gut auf diese Spielzeit vorbereitet.