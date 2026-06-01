Die Kapitäne bleiben an Bord von Ratingen 04/19

Beide stehen seit der Saison 2019/20 für 04/19 auf dem Platz und haben mittlerweile jeweils mehr als 150 Pflichtspiele für die Ratinger absolviert. Der offensive Mittelfeldspieler Demircan zählt seit Jahren zu den wichtigen Säulen der Oberligamannschaft. In der laufenden Saison kam der 29-Jährige bislang auf 31 Einsätze, erzielte 17 Tore und bereitete zusätzlich acht Treffer vor – es ist seine mit Abstand erfolgreichste Saison im Seniorenbereich. Seine Qualitäten im Offensivspiel machen ihn zu einem wichtigen Faktor im Team. Demircan ist verheiratet und Vater einer Tochter, er verlängerte seinen Vertrag um weitere zwei Jahre.

Seit dieser Saison unter Cheftrainer Damian Apfeld ist Silberbach Kapitän von 04/19, er schoss am Sonntag beim 3:1-Sieg gegen Frintrop sein erstes Tor der laufenden Spielzeit. Der Innenverteidiger verlängerte seinen Vertrag um ein weiteres Jahr. Der 31-Jährige stand in der laufenden Saison 26-mal auf dem Platz und spielte erneut eine starke Rolle innerhalb der Mannschaft. Mit seiner Erfahrung und Verlässlichkeit ist er seit Jahren ein wichtiger Bestandteil des Teams. Er ist ebenfalls verheiratet und Vater einer Tochter.