Die Kandidaten von links: Uwe Heiss, Florian Beil und André Kreuzwieser. – Foto: TSG

Die Mitgliederversammlung des TSG 1899 Hoffenheim e.V. findet am Montag, 9. März 2026 um 18 Uhr in der PreZero Arena in Sinsheim (Dietmar-Hopp-Str. 1, 74889 Sinsheim, Sitzplatzbereich: Gegentribüne) statt. Gewählt wird unter anderem ein neuer Erster Vorsitzender. Wir stellen die Kandidaten vor.

Uwe Heiss verbindet seine berufliche Tätigkeit als Führungskraft und geschäftsführender Gesellschafter mit einem Engagement im Breitensport der TSG Hoffenheim. Der gebürtige Reichartshausener, früher selbst aktiver Fußballer und Trainer, arbeitet als Diplom-Ingenieur. Er ist bei einem Fertigungsunternehmen, das sich auf die Produktion technischer Kunststoffteile spezialisiert hat, tätig, allerdings nicht mehr in Vollzeit. Bei der TSG trainiert der 66-Jährige das dritte Frauenteam in der Verbandsliga Nordbaden.

Das sagt Uwe Heiss zu seiner Kandidatur: „Meine Motivation, dieses Amt zu übernehmen, gründet sich auf zwei Säulen: Leidenschaft für den Verein und Erfahrung in Führung und Organisation. In meiner langjährigen, internationalen Führungstätigkeit habe ich gelernt, wie wichtig strategisches Denken, verlässliche Entscheidungsstrukturen und ein wertschätzender Umgang mit Menschen sind, um nachhaltigen Erfolg zu ermöglichen. Diese Erfahrungen möchte ich gezielt in den Dienst der TSG Hoffenheim stellen. Als Präsident sehe ich meine Aufgabe darin, den Verein in allen Bereichen zu stärken. Ich bin davon überzeugt, dass wir gemeinsam die TSG Hoffenheim in eine erfolgreiche Zukunft führen können.“

Florian Beil kümmert sich als Teammanager in der TSG-Akademie seit Juli 2020 um die organisatorischen Abläufe der Teams von der U14 bis zur U19. Der 37-Jährige studierte Sportmanagement (Bachelor of Arts), spielte in der Jugend selbst für die TSG Hoffenheim und war im Anschluss als Profifußballer unter anderem für Hannover 96 und den 1. FC Magdeburg aktiv.

Das sagt Florian Beil zu seiner Kandidatur: „Ich bin überzeugt, für das Amt des Ersten Vorsitzenden besonders geeignet zu sein, weil ich die TSG seit mehr als 20 Jahren aus unterschiedlichen Rollen kenne: als Spieler, Fan und Mitarbeiter. Ich bin bereit, langfristig Verantwortung zu übernehmen und bringe Energie, Mut und Perspektive mit, um die nächsten Entwicklungsphasen mitzugestalten. Der Verein bildet das Fundament – mit seinen Mitgliedern, dem Breitensport, der Jugendförderung, der Frauenabteilung und dem Ehrenamt. Nach den Unruhen zuletzt muss das Ziel sein, den Verein in ruhiges Fahrwasser zu bringen und die Zusammenarbeit mit der GmbH weiter zu stärken. Beides gehört zusammen und verfolgt ein Ziel: eine starke, nachhaltige und erfolgreiche TSG.“

André Kreuzwieser

Wohnort: Hoffenheim

TSG-Mitglied seit: 1986

André Kreuzwieser ist in Hoffenheim aufgewachsen und lebt auch heute noch dort. Er hat viele Jahre für die TSG sowohl in der Jugend als auch bei den Aktiven gespielt, war unter anderem als Spieler der heutigen U23 in der Verbandsliga aktiv. Er arbeitete über viele Jahre als Berater und Projektleiter in der Softwarebranche und verantwortete dabei internationale Projekte. Derzeit ist der 45-Jährige unternehmerisch tätig und als Mitgesellschafter an einem Softwareunternehmen beteiligt.

Das sagt André Kreuzwieser zu seiner Kandidatur: „Ich kandidiere, weil mich meine persönliche Geschichte als waschechter „Hoffemer“, früherer TSG-Spieler und Dauerkartenbesitzer seit 2008 mit der TSG tief verbindet. Ein „Dorfklub“, der eine einzigartige und in vielen Bereichen so erfolgreiche Geschichte geschrieben hat. Umso mehr beschäftigt mich, dass es trotzdem in den vergangenen Jahren Phasen gab, in denen Stabilität, Kontinuität und Geschlossenheit gelitten haben. Genau hier möchte ich mit Ruhe, Dialogbereitschaft und klarer Kommunikation zu mehr Vertrauen beitragen und den Verein in eine sportlich und wirtschaftlich erfolgreiche und zugleich geschlossene Zukunft führen. „Zamme simma Hoffe“ muss wieder gelebter Alltag werden.“

Weitere Informationen

Die Mitgliederversammlung startet am Montag, den 9. März, um 18 Uhr. Einlass in der PreZero Arena wird ab 16:30 Uhr sein.

Die Mitglieder des TSG Hoffenheim e.V. haben die Informationen über die Tagesordnungspunkte durch den Versand der offiziellen Einladung bereits satzungsgemäß erhalten.

Weitere Informationen zur Mitgliederversammlung (offizielle Tagesordnung, Satzungsänderungen, Kandidaten für das Amt des Zweiten Vorsitzenden) werden zu einem späteren Zeitpunkt auf www.tsg-hoffenheim.de veröffentlicht.