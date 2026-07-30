 2026-07-30T07:56:49.385Z

Transfers

Die Kader der Fußball-A-Liga Dillenburg 2026/2027

Teaser KLA DILLENBURG: +++ Fußball-A-Liga Dillenburg vor der Saison 2026/2027: Die Kader der 14 Mannschaften im Überblick - Transfers, Trainer, Titeltipps +++

von Redaktion · Heute, 11:08 Uhr · 0 Leser
Tobias Horch (li.) von der SG Eschenburg II und Aartals Tim Kessler haben das Objekt der Begierde fest im Blick. Die Eschenburger siegen am Ende glücklich mit der letzten Aktion des Spiels 3:2. © Lorenz Pietzsch
Tobias Horch (li.) von der SG Eschenburg II und Aartals Tim Kessler haben das Objekt der Begierde fest im Blick. Die Eschenburger siegen am Ende glücklich mit der letzten Aktion des Spiels 3:2. © Lorenz Pietzsch

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Dillenburg. Fußball-A-Liga Dillenburg vor der Saison 2026/2027: Die Kader der 14 Mannschaften im Überblick - Transfers, Trainer, Titeltipps.

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