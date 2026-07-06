Die Kader der elf westfälischen Regionalligisten

Neben den vier Zweitvertretungen der Erst- und Zweitligisten mischen Gütersloh, Lotte, Siegen, Rödinghausen, Wiedenbrück, Wattenscheid und Rhynern in der NRW-Elite mit.
FuPa Westfalen hat für euch die Kader 2026/27 (Stand 6. Juli):
Torwart: Tim Matuschewsky (24), Jarno Peters (33), Roman Schabbing (24)
Abwehr: Fynn Arkenberg (30), Niklas Barthel (21), Jannik Borgmann (28), Kevin Hingerl (32), Justin Lukas (20), Niklas Möllers (19), Jannis Wagner (20), David Winke (26)
Mittelfeld: Kevin Hoffmeier (26), Hannes John (28), Aleksandar Kandic (23), Erik Lanfer (22), Jan-Lukas Liehr (28), Björn Rother (29), Patrik Twardzik (33), Len Wilkesmann (22)
Angriff: Phil Beckhoff (26), Niklas Frese (20), Julius Langfeld (31), Paolo Maiella (28)
Trainer: Julian Hesse (37)
Zugänge: Jannis Wagner (20, FC Gütersloh II), Kevin Hingerl (32, TSV Buchbach), Niklas Möllers (19, DSC Arminia Bielefeld II), Justin Lukas (20, DSC Arminia Bielefeld II), Phil Beckhoff (26, SSV Jahn Regensburg)
Abgänge: Leo Weichert (23, DSC Arminia Bielefeld II), Justus Henke (25, Ziel unbekannt), Jakob Korte (23, SC Preußen Münster), Luis Frieling (23, SV Rödinghausen), Henri Bollmann (20, SG Wattenscheid 09), Sandro Reyes (23, Ziel unbekannt), Lennard Rolf (26, Ziel unbekannt ), Patrick Richter (30, SC Verl)
Torwart: Christopher Balkenhoff (32), Simon Ole Schilling (18)
Abwehr: Keanu Diskau (21), Patrick Franke (29), Elias Kourouma (24), Mohamed Lamine Kourouma (26), Philipp Ratz (25), Melih Sayin (23), Finn Schubert (24), Michael Wiese (31)
Mittelfeld: Fabian Brall, Safwane Errifai (18), Jaron Emilian Habekost (19), Lennart Koerdt (21), Rafael-Miguel Lopez-Zapata (29), Connor Mc Leod (24), Elias Boadi Opoku (23), Michael Rzeha (23), Akhim Seber (32), Jonah Wagner (22), Lars Warschewski (26), Julius Woitaschek (26)
Angriff: Bilal Alassane (21), Georges Arthur Baya Baya (25), Johannes Thiemann (27)
Trainer: Marco Stiepermann (35)
Zugänge: Safwane Errifai (18, eigene U19), Jaron Emilian Habekost (19, eigene U19), Lars Warschewski (26, ASC 09 Dortmund), Keanu Diskau (21, ASC 09 Dortmund), Elias Boadi Opoku (23, ASC 09 Dortmund) Simon Ole Schilling (18, Hombrucher SV U19), Bilal Alassane (21, DSC Arminia Bielefeld II), Melih Sayin (23, Sportfreunde Siegen), Lennart Koerdt (21, VfL Bochum II)
Abgänge: Christopher Sander (39, Königsborner SV), Tobias Langner (Ziel unbekannt ), Kerim Yüksel Karyagdi (21, Borussia Mönchengladbach II), Henrik Koch (19, SC Paderborn 07 II), Mathis Paschko (SVE Heessen), Semih Tirgil (21, Rot Weiss Ahlen), Wladimir Wagner (24, KFC Uerdingen)
Torwart: Jens Balzukat (21), Joshua Mroß (29), Elias Yousfi (18)
Abwehr: Henri Bollmann (20), Joey Gabriel (24), Emirhan Hacioglu (20), Abdulrahmann Muhammad Ali (18), Nico Schulte-Kellinghaus (18), Albin Thaqi (24)
Mittelfeld: Maximilian Adamski (24), Nico Buckmaier (33), Elias Demirarslan (25), Tidiane Gueye (23), Mike Lewicki (25), Eduard Renke (23), Marlon Sadowski (19), Tom Sindermann (28), Steve Tunga (29)
Angriff: Agon Arifi (28), Philip Buczkowski (21), Robert Tochukwu Nnaji (29), Illia Poliakov (22), Kevin Schacht (23), Finn Wortmann (26)
Trainer: Przemek Czapp (37)
Zugänge: Philip Buczkowski (21, SSVg Velbert), Abdulrahmann Muhammad Ali (eigene U19), Illia Poliakov (22, RW Oberhausen), Elias Demirarslan (25, RW Oberhausen), Maximilian Adamski (24, 1. FC Bocholt), Jens Balzukat (21, SC Paderborn 07 II), Marlon Sadowski (19, Hombrucher SV 09/72), Agon Arifi (28, TSG Sprockhövel), Devin Dröge (DSC Wanne-Eickel), Tidiane Gueye (23, SC Preußen Münster II), Henri Bollmann (20, FC Gütersloh), Nico Schulte-Kellinghaus (18, Rot-Weiss Essen)
Abgänge: Jan Weindorf (18, SV Vestia Disteln), Deniz Duran (26, Concordia Wiemelhausen), Nils da Costa Pereira (27, ASK Ahlen), Tarik Ould Seltana (21, DJK TuS Hordel), Atakan Uzunbas (22, Ziel unbekannt ), Nico Pulver (27, SpVgg Erkenschwick), Laurenz Kegel (22, SV Schermbeck), Gian-Luca Rexhäuser (25, TuS Ennepetal), Serhat Kacmaz (25, Ziel unbekannt ), Berkan Firat (27, Ziel unbekannt ), Devin Dröge (SV Vestia Disteln), David Loheider (35, Ziel unbekannt), Quentin Weiß (20, Ziel unbekannt), Jermaine Jann (19, SV Schermbeck), Ilias Anan (30, Rot Weiss Ahlen)
Torwart: Marcel Hölscher (35), Lukas Kasparek (25), Adel Sino (23), Dennis Hartmeier (18)
Abwehr: Maik Amedick (24), Iskender Aslan (21), Julius Bochmann (21), Charalampos Chantzopoulos (31), Timo Kondziella (23), Joschka Kroll (20), Alessandro Toia (20), Simeon Tsanev (19)
Mittelfeld: Tim Geller (28), Leon Kayser (21), Max Ritter (22), Enes Saygili (19), Elia Schütte (19), Janis Seiler (18), Niklas Szeleschus (29), Furkan Yilmaz (22), Marius Zentler (21)
Angriff: Saban Kaptan (33), Tom Krüger (20), Marlon Lakämper (23), Sebastian Mai (25), Davud Tuma (30), Niklas Tuppeck (20)
Trainer: Dominik Sammer (29)
Zugänge: Enes Saygili (19, SC Wiedenbrück), Furkan Yilmaz (22, SC Verl II), Leon Kayser (21, SC Preußen Münster II), Simeon Tsanev (19, SC Paderborn 07), Tom Krüger (20, DSC Arminia Bielefeld II), Niklas Tuppeck (20, Hamburger SV II), Alessandro Toia (20, SC Verl II), Janis Seiler (18, SC Verl II), Joschka Kroll (20, VfL Osnabrück), Julius Bochmann (21, Chemnitzer FC), Marius Zentler (21, Sportfreunde Lotte), Dennis Hartmeier (18, eigene U19), Max Ritter (22, Sportfreunde Lotte)
Abgänge: Konstantin Gerhardt (21, SC Verl), Joel Udelhoven (20, SC Paderborn 07 II), Joschka Kroll (20, VfL Osnabrück), Akbar Tchadjobo (23, Ziel unbekannt ), Christian Stabenau (24, Ziel unbekannt ), Fabio Riedl (23, Ziel unbekannt ), Daniel Sanchez Ruiz Diaz (25, Ziel unbekannt ), Vigo Wernet (17, Ziel unbekannt ), Benjamin Friesen (22, 1. FC Bocholt), Moussa Doumbouya (28, FSV Schöningen), Sascha Mölders (41, SV Mering II), Mats Brune (21, studiumsbedingt Kentucky Wildcats (USA), Tom Wulf (21, SG Erkeln/Hembsen), Timo Spennesberger (28, Ziel unbekannt ), Nikola Aracic (25, 1. FC Saarbrücken)
Torwart: Laurenz Beckemeyer (26), Luis Hillemeier (24), Mika Westerhus (17)
Abwehr: Dimitrie Deumi-Nappi (22), Johann Deumi-Nappi (19), Justin Faltyn (21), Karlo Grgic (24), Mehmet Kaya (21), Denis Milic (22)
Mittelfeld: Nedzhib Hadzha (20), Keanu Kerbsties (20), Julien Kurowski (19), Hassan Mohamad (20), Fatih Öztürk (21), Rohin Shivani (20), Malte Zumdieck (21)
Angriff: Samuel Owusu Addai (24), Can Akbas (18), Yehor Koniuchenko (18), Emir-Ahmet Yakisir (19)
Trainer: Nadir Sönmez (36)
Zugänge: Fatih Öztürk (21, TSG Sprockhövel), Mehmet Kaya (21, ASK Ahlen), Karlo Grgic (24, Bremer SV), Keanu Kerbsties (20, VfL Bochum II), Yehor Koniuchenko (18, SpVgg Erkenschwick), Justin Faltyn (21, Bremer SV), Hassan Mohamad (20, DSC Arminia Bielefeld II), Mika Westerhus (17, eigene U19), Rohin Shivani (20, VfL Osnabrück), Julien Kurowski (19, Bayer 04 Leverkusen), Nedzhib Hadzha (20, KFC Uerdingen), Can Akbas (18, VfL Osnabrück), Johann Deumi-Nappi (19, Alemannia Aachen), Dimitrie Deumi-Nappi (22, SK Austria Klagenfurt), Malte Zumdieck (21, SV Meppen)
Abgänge: Anes Dziho (22, ASC 09 Dortmund), Leon Demaj (28, VfB Oldenburg), Max Kremer (37, SV Rödinghausen), Fabian Rüth (25, SV Rödinghausen), Kamer Krasniqi (30, SSV Jeddeloh), Louis Hiepen (26, SV Rödinghausen), Luca Böggemann (22, VfL Osnabrück), Shkrep Stublla (21, SC Paderborn 07 II), Jonas Kehl (25, FC Erzgebirge Aue), Isaak Nwachukwu (21, SC Verl II), Ben Klefisch (23, SV Rödinghausen), Diamant Berisha (25, Bonner SC), Marius Zentler (21, SC Wiedenbrück), Ruwen Albrecht (FC Verden 04), Luca Kerkemeyer (24, FC Rot-Weiß Erfurt), Max Ritter (22, SC Wiedenbrück), Jonathan Riemer (25, VfB Bottrop), Luca Horn (27, Ziel unbekannt ), Kaan Kurt (24, Ziel unbekannt ), Leonel Brodersen (28, Rot Weiss Ahlen), Andreas Wiegel (34, Karriereende )
Torwart: Max Koch (18), Tim Paterok (33), Lukas van Ingen (22)
Abwehr: Maxim Gresler (23), Louis Hiepen (26), Alexander Höck (24), Timon Kramer (20), Manuel Reutter (24), Fabian Rüth (25), Henri Weigelt (28)
Mittelfeld: Marius Bauer (23), Moritz Brasas (18), Fatlum Elezi (27), Allan Firmino Dantas (29), Ben Klefisch (23), Leonard Köhler (19), Noah-Henry Köse (22), Ansgar Kuhlmann (21), Mikail Polat (23), Tim Schleinitz (21), Lasse Zumdieck (21)
Angriff: Niklas Burlage (21), Cedric Euschen (28), Cottrell Ezekwem (27), Luis Frieling (23), Mika Lehnfeld (20)
Trainer: Fabian Lübbers (34)
Zugänge: Moritz Brasas (18, SV Rödinghausen II), Max Kremer (37, Sportfreunde Lotte), Fabian Lübbers (34, Sportfreunde Lotte), Fabian Rüth (25, Sportfreunde Lotte), Tim Schleinitz (21, FSV 63 Luckenwalde), Mikail Polat (23, VfB Lübeck), Cedric Euschen (28, 1. FC Bocholt), Mika Lehnfeld (20, VfB Lübeck), Lasse Zumdieck (21, SV Meppen), Luis Frieling (23, FC Gütersloh), Timon Kramer (20, Hamburger SV II), Louis Hiepen (26, Sportfreunde Lotte), Henri Weigelt (28, SV Eintracht Trier 05), Ben Klefisch (23, Sportfreunde Lotte), Tim Paterok (33, 1. FC Saarbrücken), Lukas van Ingen (22, Rot Weiss Ahlen), Fatlum Elezi (27, Hallescher FC)
Abgänge: Davis Asante (23, SSV Jahn Regensburg), Abdul Fesenmeyer (24, Ziel unbekannt ), Lennox Afolabi (19, TSV Victoria Clarholz), Leon Tia (31, Ziel unbekannt ), Benyas-Solomon Junge-Abiol (27, Ziel unbekannt ), Julian Schwermann (26, Ziel unbekannt ), Simon Breuer (23, Ziel unbekannt ), Dennis Gorka (24, Ziel unbekannt ), Mattis Rohlfing (22, SC RW Maaslingen), Marco Hober (30, SC Peckeloh), Paterson Chato (29, BSV Rehden), Tim Corsten (25, SV Eintracht Trier 05), Viktor Miftaraj (25, BFC Dynamo), Maximilian Hippe (28, SC Paderborn 07 II), Hannes Kramp (24, Sportfreunde Baumberg), Matthis Harsman (26, SC Preußen Münster), Dennis da Silva Félix (34, FC Ingolstadt 04), Eduard Probst (25, Ziel unbekannt ), Aygün Yildirim (31, ASK Ahlen)
Torwart: Marcel Johnen (23), Moritz Schrief (19)
Abwehr: Tim Arnold (19), Tom Gutsch (20), David Kammerbauer (29), Florian Mayer (28), Rikuhei Nabesaka (26), Jan-Luca Rumpf (26), Michel Stöcker (27)
Mittelfeld: Dennis Brock (31), Eros Dacaj (29), Konstantin Gerhardt (21), Hamza Saghiri (29), Ömer Tokac (25)
Angriff: Lucas Cueto (30), Hassan El Chaabi (20), Kevin Goden (27), Arif Güclü (33), Serhat-Semih Güler (28), Shaibou Oubeyapwa (33), Leon Pursian (21), Elsamed Ramaj (30), Josue Santo (22), Dustin Willms (27)
Trainer: Boris Schommers (47)
Zugänge: Hassan El Chaabi (20, FC Gießen), Josue Santo (22, Wuppertaler SV), Lucas Cueto (30, Bonner SC), Konstantin Gerhardt (21, SC Verl), Michel Stöcker (27, SC Verl), Eros Dacaj (29, TSV Steinbach Haiger), Tim Arnold (19, SV Darmstadt 98 (U21) II), Moritz Schrief (19, Alemannia Aachen), Serhat-Semih Güler (28, SV Darmstadt 98)
Abgänge: Justin Ospelt (26, Ziel unbekannt), Cagatay Kader (29, Ziel unbekannt), Malik Hodroj (22, Borussia Dortmund II), Fynn Schneider (19, SG Finnentrop/Bamenohl), Jannik Krämer (27, VfB Wissen), Leonhard von Schroetter (27, Chemnitzer FC), Jubes Ticha (22, BSV Kickers Emden), Georgios Mavroudis (24, 1. Spvg. Solingen Wald 03), André Dej (34, SSV Homburg-Nümbrecht), Melih Sayin (23, Westfalia Rhynern), Paul-Philipp Besong (25, FSV Zwickau), Alban Peci (19, Leihe zur SG Finnentrop/Bamenohl)
Torwart: Yilmaz Aktas (23), Aaron Held (18), Silas Ostrzinski (22)
Abwehr: Elias Benkara (19), Finn Fuchs (20), Malik Hodroj (22), Ismael Mansaray (22), Mario Pejazic (21), Nanitonda Quiala (20), Jesper Verlaat (30)
Mittelfeld: Ayman Azhil (25), Michael Eberwein (30), Beni Ngyombo (19), Fadi Zarqelain (17), Mussa Kaba (17)
Angriff: Mathis Albert (17), Joseph Boyamba (29), Ousmane Diallo (19), Pharell Kegni (19), Kevin Mutove (21), Diego Ngambia (18), Daniel Sumbu (19), Arne Wessels (21), Bennedikt Wüstenhagen (20)
Trainer: Daniel Rios (46)
Zugänge: Nanitonda Quiala (20, FC Hertha 03 Zehlendorf), Malik Hodroj (22, Sportfreunde Siegen), Aaron Held (18, Borussia Dortmund), Beni Ngyombo (19, 1. FC Kaiserslautern), Finn Fuchs (20, TSV 1860 München II), Baran Mogultay (22, Alanyaspor), Diego Ngambia (18, Borussia Dortmund U19), Jesper Verlaat (30, TSV 1860 München), Daniel Sumbu (19, Sturm Graz)
Abgänge: Nick Cherny (18, FSV Mainz 05 II), Mussa Kaba (17, Borussia Dortmund), Prince Aning (22, Ziel unbekannt ), Samuele Inácio (18, Borussia Dortmund), Patrick Göbel (32, Ziel unbekannt ), Tony Reitz (22, 1. FC Magdeburg), Leroy Kwadwo (29, Ziel unbekannt ), Jonas Feddersen (19, Young Violets Austria Wien), Babis Drakas (23, VfL Bochum), Baran Mogultay (22, Igdir FK), Danylo Krevsun (21, Ziel unbekannt), Taycan Etcibasi (19, Hannover 96)
Torwart: Luca Alexander Happe (23), Max Weiland (19), Faaris Yusufu (21)
Abwehr: Claudio Bettoni-Katunda (19), Amar Ibrisimovic (19), Mika Khadr (20), Felix Meyer (23), Magnus Rösner (20), Silas Thier (19), Ben Weber (19), Louis Tober (20), Linus Weik (21), Jonas Zgorecki (19), Tidiane Toure (21), Anas Bouda (20)
Mittelfeld: Aris Bayindir (19), Yassin Ben Balla (30), Andri Buzolli (22), Edion Gashi (20), Ayman Gulasi (20), Vincenzo Onofrietti (21), Tim Pfeiffer (19), Emil Zeil (20)
Angriff: Joel Imasuen (21), Jean-Paul Ndiaye (19), Malik Tubic (18)
Trainer: Jakob Fimpel (37)
Zugänge: Ben Weber (19, eigene U19), Tim Pfeiffer (19, eigene U19), Malik Tubic (18, eigene U19), Claudio Bettoni-Katunda (19, eigene U19), Felix Meyer (23, Alemannia Aachen), Joel Imasuen (21, SV Werder Bremen II), Louis Tober (20, SC Freiburg II), Max Weiland (VfB Hohenems/Österreich)
Abgänge: Paul Pöpperl (23, Ziel unbekannt ), In-gyom Jung (22, Ziel unbekannt ), Raphael Ott (20, Viktoria Köln), Bojan Potnar (20, Ziel unbekannt ), Gerrit Wegkamp (33, MSV Duisburg), Max Hauswirth (22, Heracles Almelo), Tim-Justin Dietrich (23, SC Preußen Münster), Peter Remmert (20, MSV Duisburg), Max Lamby (23, TSV Havelse), Alexander Guiddir (19, TSV Havelse)
Torwart: Benjamin Bußmann (21), Noel Intven (19), Finn Kotyrba (22)
Abwehr: Nicolas Abdat (29), Luca Bernsdorf (21), Finn-Ole Lang (18), Leon Sawas (18), Gustav Schjøtt (19), Mohammed Tolba (21), Dominic Volkmer (30), Darnell Keumo (18), Jaden Kibbe (18)
Mittelfeld: Moritz Göttlicher (18), Ciwan Günes (20), Janek Herzberg (18), Lars Holtkamp (24), Lirim Jashari (20), Henri Carlo Sanchez Fernandez (25), Vahidin Turudija (20), Ole van Eck (19), Aurel Wagbe (22), Samuel Weber (18), Jan Nzeba-Bost (20)
Angriff: Jonathan Akaegbobi (20), Alessandro Crimaldi (18), Amos Gerth (18)
Trainer: Heiko Butscher (45)
Zugänge: Ole van Eck (19, eigene U19), Noel Intven (19, eigene U19), Janek Herzberg (18, eigene U19), Samuel Weber (18, eigene U19), Gustav Schjøtt (19, eigene U19), Jaden Kibbe (18, eigene U19), Leon Sawas (18, SC Freiburg U19), Lirim Jashari (20, MVV Maastricht), Amos Gerth (18, eigene U19), Darnell Keumo (18, eigene U19), Finn-Ole Lang (18, Hansa Rostock U19), Moritz Göttlicher (19, eigene U19)
Abgänge: Niklas Jahn (21, Viktoria Köln), Louis Köster (23, Holstein Kiel), Luis Hartwig (23, MSV Duisburg), Benjamin Dreca (23, FC Rot-Weiß Erfurt), Jean-Philippe Njike-Nana (20, FC Rot-Weiß Erfurt), Keanu Kerbsties (20, Sportfreunde Lotte), Jaden Korzynietz (21, Ziel unbekannt ), Jeremias Heufken (20, SSVg Velbert), Semin Kojic (21, BSV Kickers Emden), Jamil Najjar (22, BSV Kickers Emden), Daniel Hülsenbusch (21, SSV Ulm 1846), Lennart Koerdt (21, Westfalia Rhynern)
Torwart: Ben Obertrifter (18), Konstantin Sommer (17), Nico Willeke (21)
Abwehr: Luis Flörke (21), Lenny Hennig (20), Maximilian Hippe (28), Jan Peters (18), David Stamm (21), Joel Udelhoven (20), Paul Wollenberg (17), Tristan Zobel (22)
Mittelfeld: Cihan Agirayak (19), Fedir Babak (19), Marlon Becker (21), Julius Bugenhagen (21), Lucas Kiewitt (20), Jakob Kuntze (18), Neo Lima Stacziwa (18), Luca Löwelt (19), Pedro Restrepo Naranjo (19), Max Riedemann (18), Shkrep Stublla (21), Alan Takoudjou (19), Arne Zajaczek (20)
Angriff: Travis de Jong (21), Georg Ermolaev (20), Henrik Koch (19), Noah Ringbeck (18)
Trainer: Thomas Bertels (39)
Zugänge: Jakob Kuntze (18, KSV Hessen Kassel), Travis de Jong (21, MVV Maastricht), Henrik Koch (19, Westfalia Rhynern), Cihan Agirayak (19, eigene U19), Ben Obertrifter (18, eigene U19), Tristan Zobel (22, FC Erzgebirge Aue), Paul Wollenberg (17, eigene U19), Max Riedemann (18, eigene U19), Shkrep Stublla (21, Sportfreunde Lotte), Joel Udelhoven (20, SC Wiedenbrück), Alan Takoudjou (19, FC Schalke 04), Maximilian Hippe (28, SV Rödinghausen)
Abgänge: Jens Balzukat (21, SG Wattenscheid 09), Medin Kojic (20, Ziel unbekannt), Kerem Yalcin (21, RW Oberhausen), Lenn Spremberg (SV Drochtersen/Assel II), Lasse Eickel (18, 1. Mannschaft), Michael Schwerhoff (35, SV 07 Elversberg), Florian Pruhs (20, 1. Mannschaft), Anton Bäuerle (21, 1. FC Saarbrücken), Kevin Krumme (22, SC Fortuna Köln), Tim Böhmer (24, RW Oberhausen), Bennit Bröger (20, SC Fortuna Köln)