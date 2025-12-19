Die Kabine hat ihre eigenen Gesetze

Noch ist es absolut still. Die Ballnetze, Hütchen und Getränke stehen penibel geordnet vor dem Kabineneingang. Schon im Türrahmen der Kabine stößt einem die warme Luft, gemischt mit einem Geruch von Weichspüler der gewaschenen Trikots, entgegen. An den Haken über den Sitzbänken hängen die Trikots feinsäuberlich aufgehängt, mit der Trikotnummer nach vorne gerichtet. Mittig im Raum platziert liegt eine große Sporttasche, randvoll mit Hosen, Stutzen und weiteren Utensilien, die während des Spiels gebraucht werden. In der Fußballkabine ist alles angerichtet für das nächste Meisterschaftsspiel: Ein Warteraum, in dem die Stille nur die Vorankündigung des späteren Lärms ist.

Dann fliegt die Tür des Kabinentrakts auf. Stimmen hallen durch den Flur, ein erstes Lachen und Schritte sind zu hören. Die ersten Spieler treffen ein, manche verschlafen, andere schon hellwach. Augenpaare huschen durch den Raum auf der Suche nach dem Trikot mit der eigenen Nummer. Direkt verbindet der erste Spieler die mitgebrachte Musikbox mit seinem Smartphone. Ein dumpfer Bass hallt durch den Raum. „Gib mir mal das Trikot mit der 8, ich brauche Größe M“, ruft einer quer durch den Raum.

Kurze Zeit später strömen weitere Spieler in kleineren Gruppen herein. Ein Handschlag, ein kurzes Schulterklopfen – alle begrüßen sich untereinander. Die Musik übertönt die losen Gespräche untereinander. Andere sprechen gar nicht und haben ihren Blick auf den Boden gesenkt. Ein Spieler richtet seine Schienbeinschoner, schließt beim Ausatmen die Augen, als müsse er alles um sich herum einmal ausblenden. Die mentale Vorbereitung auf das Spiel beginnt. Und damit auch die Zeit der Rituale. Einer zieht, wie jedes Wochenende, den rechten Schuh vor dem linken an. Ein anderer wickelt Tape um sein Handgelenk. Nicht zur Stabilisation, sondern weil er es immer tut. Es ist der reine Aberglaube.

Der Trainer steht noch im Gang, hört in die Kabine hinein, als wolle er den richtigen Moment abpassen. „Zwei Minuten noch“, ruft er schließlich. Der Geräuschpegel sinkt, der Trainer verschließt die Tür hinter sich. Die ersten taktischen Anweisungen folgen. Die Spieler lehnen sich vor, manche mit verschränkten Armen, andere mit dem Blick auf die Taktiktafel. Das Warten auf den Anpfiff lässt die Nervosität und Vorfreude beinahe gleichzeitig pulsieren. Ein schriller Pfiff ertönt aus dem Kabinengang. Ein letztes Signal des Schiedsrichters, dass beide Mannschaften nun raus auf den Platz gehen.

Plötzlich kehrt totale Stille im Raum ein, die Spieler gehen draußen auf das Spielfeld. Nach dem Spiel kehrt das Leben zurück in die Kabine, aber anders. Die Musik läuft erneut, diesmal lauter oder gedämpfter – je nachdem, wie die vergangenen 90 Minuten verlaufen sind. Schweiß mischt sich mit dem Geruch ausgewrungener Trikots. Einer lässt sich auf die Bank fallen, stöhnt: „Ich kann nicht mehr.“ Zwei Spieler analysieren im Halbsatz das Gegentor, andere lachen befreit über eine Szene im Spiel. Trikots fliegen auf den Boden, Schienbeinschoner landen daneben. Und wieder warten – diesmal auf das Runterfahren des Pulses, auf die Dusche, auf das Gefühl, den Spieltag hinter sich gelassen zu haben. Manche reden noch über verpasste Chancen, andere haben den Blick bereits auf die kommende Woche gerichtet. Und irgendwann, wenn die Taschen gepackt und die Trikots eingesammelt sind, wird es wieder still. Die Kabine leert sich, und zurück bleibt ein Raum, der nichts anderes kennt als das Warten: vor dem Spiel und danach.

RP-Serie „Warteräume“ im Advent

In unserer Adventserie befassen wir uns mit „Warteräumen“ – unsichtbaren Warteräumen, aber vor allem auch ganz konkreten. In mindestens zwei Folgen pro Woche geht es zum Beispiel um Bushaltestellen, eine Künstlergarderobe, die Mannschaftskabine im Sport, eine Geburtsstation oder den neugestalteten Wartebereich der Ausländerbehörde.