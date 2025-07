Am vergangenen Freitag absolvierte die Mannschaft von Trainer Nico Willig ihre erste Einheit im Rahmen des einwöchigen Trainingslagers im Vorarlberg. Am Samstagvormittag stand eine weitere Einheit auf dem Platz an, ehe es am Nachmittag zum Testspiel nach Bregenz ging. Gegen den österreichischen Zweitligisten Schwarz-Weiß Bregenz stand es nach 90 Minuten 1:1. Am Sonntag stand der Spaß im Vordergrund: beim Rafting auf der Imst und anschließendem Besuch eines Badeparks hatten die 23 Spieler samt Trainerteam ihren Spaß.

Um auch in der zweiten Saison in der 3. Liga erfolgreich zu sein, wurde am Montag bei zwei Einheiten Gas gegeben. Während vormittags noch der Ball im Spiel war, stand am Nachmittag eine Krafteinheit mit anschließenden Läufen auf dem Plan. Der Dienstag war zwar komplett verregnet, doch der Intensität auf dem Platz tat dies keinen Abbruch. Bei intensiven Spielformen gingen die Jungs bis ans Limit. Trainer Nico Willig zeigt sich bislang zufrieden: „Wir finden optimale Bedingungen mit Hotel und Trainingsplatz vor und die Gruppe wächst immer mehr zusammen. Die Jungs ziehen gut mit, wir haben eine gute Mischung von Belastung und Erholung. Auch die restlichen drei Tage werden wir noch gut nutzen.“

Zum Abschluss des Trainingslagers steht am Freitag ein Testspiel gegen den Schweizer Zweitligisten FC Aarau an. Gespielt wird ab 13 Uhr in der Sparkassen Arena in Bludenz.

Die weiteren Termine in der Übersicht:

Freitag, 11. Juli 2025, 13 Uhr: Vorbereitungsspiel gegen FC Aarau in Bludenz

Samstag, 19. Juli 2025, 14 Uhr: Vorbereitungsspiel gegen FV Illertissen in Reichenbach/Fils

Mittwoch, 23. Juli 2025, 15 Uhr: Vorbereitungsspiel gegen SGV Freiberg am VfB-Clubzentrum

Samstag, 26. Juli 2025, 14 Uhr: Vorbereitungsspiel beim SV Sandhausen