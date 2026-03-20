"Die Jungs wissen, worum es geht": Heeseberg hofft auf den Umschwung

Die Rollenverteilung scheint klar, und Heesebergs Trainer Christian Baethge macht daraus auch keinen Hehl. „Ja, brauchen wir nicht lange rumreden, gibt es nicht viel zu sagen. Acosta ist Favorit in dem Spiel“, konstatiert der Übungsleiter nüchtern. Für seine Mannschaft, die gegen Wenden trotz einer zwischenzeitlichen 2:1-Führung durch Tore von Felix Maushake und Alexander Schrader am Ende ohne Punkte dastand, geht es am Sonntag primär um die fußballerischen Basistugenden.

Baethge fordert eine Reaktion von seinem Team: „Für uns geht es darum, hinten sicher zu stehen, Laufbereitschaft zu zeigen, Charakter zu zeigen, Kampfwille zu zeigen.“ Trotz der Außenseiterrolle blickt der Trainer nicht ohne Optimismus auf die Aufgabe in der Löwenstadt. „Ich glaube, die Jungs sind heiß, die Jungs wissen, worum es geht“, so Baethge weiter. Das Minimalziel für die Dienstreise nach Braunschweig ist klar definiert: „Unser Ziel ist es erstmal, dass wir nach Acosta fahren und wenigstens mit einem Punkt nach Hause kommen.“