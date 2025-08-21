"Die Jungs wissen, was sie wollen"

Im FuPa-Teamcheck äußert sich Ronny Pesch, Trainer des FV Blau-Weiß 90 Briesen, zur aktuellen Lage vor dem Start in die neue Saison der Landesklasse Ost. Er spricht über die kurze Sommerpause, die Schwierigkeiten in der Vorbereitung, die Qualität der Neuzugänge und den Verzicht auf weitere Transfers. Außerdem erklärt er die Stärken seiner Mannschaft, das ambitionierte Saisonziel und seine Einschätzung zur Favoritenfrage. Nicht zuletzt stellt er mit Jacob Naskrenski den Kapitän vor, der für ihn eine entscheidende Rolle einnimmt.

„In der Vorbereitung haben immer mal wieder Spieler gefehlt. Die Jungs konnten kaum regenerieren.“ Diese Bedingungen waren für alle Beteiligten eine Herausforderung. Dennoch zieht er ein positives Fazit und hebt die Einstellung seiner Mannschaft hervor: „Alle ziehen super mit und die Stimmung im Team ist sehr gut.“

Eine kurze Sommerpause mit Hindernissen Der Blick auf die Vorbereitung ist für Ronny Pesch von gemischten Eindrücken geprägt. „Ich möchte nicht klagen, jedoch war die Sommerpause mit 3 Wochen sehr kurz“, sagt er. Der Trainer macht deutlich, dass die Pause kaum ausgereicht hat, um die Spieler körperlich und mental wieder aufzuladen.

Besonders positiv spricht er über drei Namen: „Mit ‚Zuppi‘, Justin Winkel und Frank Christoph haben wir enorme Qualität dazubekommen. Aber auch die jüngeren Spieler ziehen gut mit.“ Aus seiner Sicht hat die Mannschaft nicht nur an Qualität, sondern auch an Variabilität gewonnen. Nun gilt es, die Neuen so schnell wie möglich einzufügen: „Jetzt heißt es die Neuen schnell zu integrieren.“

Breite und Flexibilität durch Neuzugänge Ein zentrales Thema ist die Zusammensetzung des Kaders. Pesch zeigt sich mit den Neuverpflichtungen sehr zufrieden. „Mit unseren Neuzugängen haben wir uns noch breiter aufgestellt. Wir haben darauf geachtet, dass die Spieler mehrere Positionen spielen können.“ Gerade diese Vielseitigkeit soll den Ausschlag geben, wenn es im Verlauf der Saison zu personellen Engpässen kommt.

Transfers weitgehend abgeschlossen

Auf dem Spielermarkt hat der Verein nach Ansicht von Pesch seine Hausaufgaben erledigt. „Stand heute wird es keine weiteren Neuzugänge geben. Aber man weiß nie, was noch passiert.“ Damit hält er die Tür für unerwartete Entwicklungen offen, betont aber, dass die Verantwortlichen zufrieden mit dem aktuellen Kader sind.

Keine Abgänge erwartet

Auch auf der Abgangsseite ist die Lage ruhig. „Die Jungs freuen sich auf die Saison. Daher denke ich nicht, dass es noch Abgänge gibt“, stellt Pesch klar. Die Konstanz im Kader sieht er als Stärke, die es dem Team erleichtert, mit voller Konzentration in die neue Saison zu starten.

Ausgeglichenheit als größte Stärke

Bei der Frage nach den Vorzügen seiner Mannschaft hebt Pesch vor allem die mannschaftliche Geschlossenheit hervor. „Unsere Stärke ist die Ausgeglichenheit im Team. Die Jungs wissen, was sie wollen und geben bis zum Schlusspfiff alles für den Verein. Wir sind sowohl offensiv als auch defensiv gut aufgestellt.“ Damit hebt er sowohl die kämpferische Einstellung als auch die taktische Balance hervor, die Briesen in dieser Spielzeit auszeichnen sollen.

Ambitioniertes Ziel: die Top Drei

Die Zielsetzung formuliert Pesch ohne Umschweife. „Wir wollen uns gegenüber letzten Saison verbessern und unter die ersten drei Teams kommen“, erklärt er. Der Anspruch ist klar: Briesen will in der Spitzengruppe mitmischen. Das Ziel bedeutet nicht nur einen Platz in der oberen Tabellenhälfte, sondern eine konkrete Verbesserung gegenüber der Vorsaison.

Keine klaren Meisterschaftsfavoriten

Auf die Frage nach den Favoriten in der Landesklasse Ost antwortet Pesch zurückhaltend. „Wenn wir verletzungsfrei bleiben und wir unsere Qualität auf den Platz bekommen, dann wird es für jeden in der Liga schwer gegen uns zu spielen.“ Ein klarer Favorit ist für ihn nicht auszumachen: „Einen richtigen Favoriten sehe ich nicht. Wenn wir unsere PS auf die Straße bekommen, dann zählen wir als Mitfavoriten. Die Meisterschaft werden am Ende zwei bis drei Mannschaften unter sich ausmachen und wer am Ende die meisten Punkte hat, der hat es verdient aufzusteigen.“ Mit dieser Einschätzung zeigt er sowohl Respekt vor den Gegnern als auch Zuversicht, dass sein Team ganz oben mitspielen kann.

Kapitän als verlängerter Arm des Trainers

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Führungsrolle innerhalb der Mannschaft. Pesch benennt klar, wer diese Rolle ausfüllt: „Jacob Naskrenski ist unser Kapitän. Er ist mein verlängerter Arm auf dem Spielfeld. Er wird von allen akzeptiert und gewertschätzt.“ Für den Trainer ist Naskrenski die entscheidende Verbindung zwischen Trainerbank und Mannschaft. Durch seine Anerkennung im Team sei er der ideale Kapitän, um die Vorgaben des Trainers auf den Platz zu übertragen und die Mannschaft zu führen.