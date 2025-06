Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Nach einer intensiven Saison, in der es denkbar knapp nicht zur direkten Meisterschaft in der Kreisliga B6 Rems/Murr/Hall reichte, hat die Spvgg Unterrot den Aufstieg über den Relegationsweg geschafft – und sich damit für eine starke Spielzeit belohnt. Der Jubel kannte nach dem entscheidenden Sieg keine Grenzen mehr.

Die Erleichterung war spürbar, der Stolz riesig. „Die Feier ging die ganze Nacht“, berichtet Trainer Momcilo Pavlovic. „Ich denke, die Jungs werden das die ganze Woche feiern. Für meine junge Truppe war es der erste Aufstieg.“ Nach einer starken Vorrunde, in der Unterrot sogar auf dem ersten Tabellenplatz überwinterte, fehlten am Ende nur zwei Punkte zur Meisterschaft. Doch das Team ließ sich davon nicht entmutigen – und schlug in der Relegation zurück.

Ein Team, das zusammenhält

Der Aufstieg war aus Sicht des Trainers vor allem eines: ein Produkt des mannschaftlichen Zusammenhalts. „Das Teamspiel hat den Ausschlag gegeben. Wir funktionieren sehr gut als Team. Wir verteidigen sehr gut zusammen, haben sehr kompakt gespielt“, erklärt Pavlovic. Und auch nach vorne hatte das Team eine echte Waffe: „Wir hatten mit Vasile Alexandru einen überragenden Stürmer, der 31 Tore erzielte.“