„Die Jungs verstehen sich nahezu blind“

– Foto: Jan Ahlschläger

Im FuPa-Teamcheck spricht Alexander Mikulin, Trainer des FSV Union Fürstenwalde in der Brandenburgliga, über die Vorbereitung, die neuen Spieler, die Stärken seiner Mannschaft und die Erwartungen an den Saisonstart.

Alexander Mikulin, des FSV Union Fürstenwalde, zieht ein positives Fazit der bisherigen Vorbereitung. „Die Jungs geben im Training richtig Gas und ziehen voll mit. Vor dem offiziellen Trainingsauftakt haben die Spieler individuelle Laufpläne erhalten. Auch jetzt während der intensiven Phase, wenn einzelne Einheiten verpasst werden“, sagt Alexander Mikulin gegenüber FuPa.

Trotz der guten Arbeit gibt es auch kleinere Rückschläge. „Was uns leider etwas zurückwirft, sind kleinere Verletzungen bei dem einen oder anderen Spieler. Aber unser Kader ist groß und die Konkurrenz auf fast allen Positionen gewaltig. Ich bin gespannt, wer sich in den verbleibenden Testspielen noch aufdrängt und am ersten Spieltag in der Startelf stehen wird“, sagt der Trainer.

Neun neue Spieler verstärken den Kader

Der FSV Union Fürstenwalde hat mehrere neue Spieler verpflichtet. Dazu gehören Justin Winkel von BW Briesen, Toby Wang (vereinslos), Moritz Gottwald vom University of Cape Town FC, Rick Ella von Meteor 06, Mathias Michael aus der eigenen Jugend, Paul Wielcke, Oscar Manthei und Shawn Thieme aus der U19 von Altglienicke und Joshua Nweke von BFC Preußen 2.

Neue Spieler hinterlassen einen guten Eindruck

Mit den Zugängen zeigt sich Alexander Mikulin zufrieden. „Der Eindruck ist durchweg top! Die Jungs ziehen super mit und bringen Qualitäten in der Breite und Tiefe des Kaders ein. Unsere etablierten Spieler haben die Neuzugänge toll aufgenommen. Jetzt liegt es an uns, diese gute Chemie in konstante Leistungen umzumünzen – am Ende müssen die Ergebnisse stimmen.“

Kaderplanung weitgehend abgeschlossen

Weitere Veränderungen sind nach Einschätzung des Trainers nicht zu erwarten. „Das ist sehr unwahrscheinlich“, sagt Mikulin zu möglichen weiteren Zugängen in der Transferphase.

Auch bei den Abgängen gibt es keine Bewegung. „Nein, überhaupt nicht. Die Truppe steht, wir bleiben genau so zusammen“, erklärt der Trainer.

Geschlossenheit als große Stärke

Eine wichtige Grundlage für die kommende Saison sieht Alexander Mikulin im Zusammenhalt seiner Mannschaft. „Unsere mannschaftliche Geschlossenheit. Die Jungs verstehen sich nahezu blind, es gibt keine Egoismen“, beschreibt der Trainer die Stärke seines Teams.

Saisonziel: Leistung bestätigen

Nach einer erfolgreichen vergangenen Saison will der FSV Union Fürstenwalde an die bisherigen Leistungen anknüpfen. „Wir wollen die Leistung aus der letzten Saison bestätigen."

Germania Schöneiche als Favorit

Bei der Frage nach dem Meisterschaftsfavoriten nennt der Trainer einen klaren Kandidaten: Germania Schöneiche.

Mit Vorfreude in den Saisonstart

Zum Auftakt der neuen Spielzeit setzt der FSV Union Fürstenwalde auf einen erfolgreichen Start. „Wir wollen sofort erfolgreich in die neue Saison starten! Unser Auftaktspiel bestreiten wir zu Hause und wir dürfen auf neuem Rasen auflaufen“, blickt Alexander Mikulin auf das erste Saisonspiel voraus.