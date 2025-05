"Die Jungs stehen auf und neben dem Platz für einander ein"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Schon vor dem 23. Spieltag konnt sich die SGM Deißlingen/Lauffen den ersten Platz in der Bezirklisga Schwarzwald/Zollern Staffel 2 sichern. Vor allem mit einer starken Offensive, mit nun schon 93 Toren, konnte die Mannschaft den Grundstein für den Titel schaffen. Damit spielt die SGM in der Relegation gegen den Tabellenführer der Staffel 1 (derzeit VfL Mühlheim) um den Aufstieg in die Landesliga. FuPa Württemberg sprach mit Meistertrainer Felix Schaplewski über diesen Erfolg.



Welche Stärken gibt es in eurem Team?



Meine Mannschaft hat einige Stärken, die sich die Jungs über die Jahre sowohl defensiv als auch offensive erarbeitet haben. Am liebsten gefällt mir diese Saison, dass wir auch per Standards gefährlich sind und Tore erzielen. Und das Erzielen von Toren verteilen wir auch auf sehr vielen Schultern, wo natürlich Robin Schumpp heraussticht. Danach gefällt mir unsere Defensive. Hier agieren wir sehr clever und abgezockt. Was es sehr schwer macht gegen uns ein Tor zu erzielen.



Ist eine Abschlussfahrt des Teams geplant? Wenn ja, wo geht es hin?



Es ist ein Abschlussfahrt geplant, die erfolgt erst wenn wir die Aufstiegsspiele erfolgreich bestritten haben. Die Mannschaft geht zum Ballermann.





Bestimmt laufen bei euch schon die Kaderplanungen für die neue Saison. Was steht an Zu- und Abgängen bereits fest?



Unser Kaderplanung ist ligaunabhängig zum Großteil abgeschlossen. Die Mannschaft bleibt uns zu 90 % erhalten. Wir sind weiterhin gezielt auf der Suche nach Spielern, die charakterliche und fußballerisch zu uns passen. Auf der Torspielerposition freuen wir uns sehr, dass wir Qerim Dinaj von uns überzeugt haben.