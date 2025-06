„Die Jungs sind topmotiviert“ – Massenhausen und Mauern vor Relegationsduell

Der SC Massenhausen und die SpVgg Mauern wollen im direkten Relegationsduell ihr bestes Gesicht zeigen. An Motivation mangelt es dabei nicht.

Es sei sehr bedauerlich, in die Saisonverlängerung zu müssen. Das betont SCM-Coach Andreas Langer. Seine Truppe lag nach dem Aufstieg zeitweise sogar auf Rang drei der Kreisklasse. Diverse Ausfälle, sei es verletzungsbedingt oder aus anderen Gründen, hätten dann den Negativlauf in der Rückrunde vorangetrieben. „Sieben bis acht Stammspieler konnte ich nicht ersetzen.“ Für das Duell mit Mauern schaue die Personalsituation aber ein wenig besser aus. „Und die Jungs sind natürlich topmotiviert. Jetzt ist alles auf Null gestellt, und wir können die Runde versöhnlich beenden“, sagt Langer.

Rettet der SC Massenhausen seine Saison und bleibt in der Kreisklasse? Oder schafft die SpVgg Mauern den direkten Wiederaufstieg aus der A-Klasse 6? Die Antwort gibt es am Freitag ab 18.30 Uhr beim Relegationsduell in Oberhaindlfing.

Als akribischer Trainer beschäftigte sich Langer natürlich mit dem Gegner. Dass es bei der SpVgg mit Johannes Pollhammer und Sascha Dörner zwei Schlüsselspieler gibt, ist ihm bekannt: „Wir lassen uns gegen sie etwas einfallen.“ Selbst will man mutig auftreten – und der Relegationstag ist bereits fest durchgetaktet. Die Massenhausener Kicker treffen sich schon in der Früh und essen zusammen. Die Besprechung gibt’s im eigenen Sportheim. „Ich bin mir sicher, dass wir ein ganz anderes Gesicht als noch in der Rückrunde zeigen werden“, bekräftigt Langer vor dem seiner Meinung nach ausgeglichenen Duell.

„Ein Scheitern wäre zwar keine Katastrophe, aber durchaus ein herber Dämpfer.“

Johannes Pollhammer

Bei der SpVgg Mauern meldeten sich derweil alle Akteure vor dem großen Finale fit, Spielertrainer Johannes Pollhammer kann fast aus dem Vollen schöpfen. Alle würden auf diese Partie gegen Massenhausen hinfiebern: „Das ist natürlich schon etwas Besonderes. Ein Scheitern wäre zwar keine Katastrophe, aber durchaus ein herber Dämpfer.“ Bei Massenhausen schätzt er in der Offensive besonders die Flügel als gefährlich ein. Seine Außenverteidiger Leonit Dinarica und Robert Herrmann wären dementsprechend gebrieft.

Der Coach fordert von seinen Männern ebenfalls ein mutiges Auftreten: „Wir wollen Spaß am Fußball zeigen und treten sicherlich gut eingestellt auf den Platz.“ Nach der Relegationspleite im vergangenen Jahr soll es diesmal deutlich besser laufen. Eine Favoritenrolle gibt es laut Pollhammer aber nicht.

Der SC Massenhausen habe zwar die ganze Saison gegen bessere Kontrahenten gespielt, sei durch den Negativlauf aber eventuell nicht ganz so voller Selbstvertrauen wie seine Truppe. „Sie werden deshalb aber sicherlich nicht aufhören, Fußball zu spielen“, sagt Pollhammer schmunzelnd. Seine Rechnung ist einfach: „Wer in der Partie weniger Fehler macht, gewinnt. Wir sind vom Kopf her auf alle Fälle total motiviert und hoffen auf das Erfolgserlebnis.“