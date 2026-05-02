"Die Jungs sind super drauf" - Fallersleben empfängt Northeim

Für den VfB Fallersleben geht es im Saisonendspurt darum, die gute Form zu bestätigen und weiter Punkte zu sammeln. Vor dem Spiel gegen Eintracht Northeim zeigt sich Sportdirektor Tom Daedelow zufrieden mit dem aktuellen Zustand der Mannschaft: „Die Jungs sind super drauf, aber wir dürfen jetzt im Saison-Endspurt nicht nachlassen.“ Fallersleben gewann zuletzt drei Partien in Serie und ist sogar seit fünf Partien ungeschlagen. Northeim hingegen verlor zuletzt zwei Partien in Folge.

„Mit Northeim kommt ein robuster Gegner auf uns zu.“ So Daedelow. Dennoch verliefen die vergangenen direkten Duelle positiv für Fallersleben. Drei Spiele in Serie konnte Northeim nicht gegen Fallersleben gewinnen. Das Hinspiel endete deutlich mit 3:0 für Fallersleben.

Gleichzeitig ist die Zielsetzung klar formuliert. Ein Erfolg würde auch tabellarisch weiterhelfen: „Mit einem Sieg könnte man Platz 8 in der Tabelle festigen.“ Bei einer Niederlage würde die Eintracht jedoch wieder vorbeiziehen.