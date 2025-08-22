Am Sonntag empfängt der FC Viktoria Thiede den FC Ilsetal zum dritten Spieltag der Bezirksliga. Während Ilsetal nach zwei Niederlagen den ersten Punktgewinn anstrebt, will Thiede seine Heimstärke erneut unter Beweis stellen. Trainer Yüksel Altinkaya macht deutlich: „Die Jungs sind heiß auf das zweite Heimspiel.“

In der Tabelle haben sich die Gastgeber durch den Sieg gegen Salder und dem Unentschieden gegen Bad Harzburg früh wichtige Punkte erkämpft und liegen aktuell auf dem siebten Platz, während Ilsetal nach zwei Auftaktniederlagen noch punktlos am unteren Ende steht. Altinkaya warnt jedoch davor, den Gegner an den bisherigen Ergebnissen zu messen: „Ilsetals Niederlagen in den beiden Punktspielen waren gegen zwei Gegner, die definitiv oben mitspielen werden, daher wissen wir, wie wir das einzuordnen haben.“

Trotz personeller Ausfälle zeigt sich Thiedes Trainer zuversichtlich: „Wir werden eine schlagkräftige Truppe beisammen haben, die die Ausfälle kompensieren kann. Die Stimmung ist gut und die Jungs sind heiß auf das zweite Heimspiel. Wir müssen am Sonntag eine hohe Laufbereitschaft an den Tag legen und die Zweikämpfe annehmen.“

Auch Co-Trainer Marvin Pramme richtet den Blick auf die Stärken des Gegners: „Mit dem FC Ilsetal erwartet uns ein geschworener Haufen, eine Mannschaft, die bis zum Ende fightet, die immer wieder für Überraschungen sorgen kann und auch in den Testspielen sehr gute Ergebnisse erzielt hat. Der Ligastart war bisher unglücklich, aber kein Grund, die Mannschaft zu unterschätzen.“