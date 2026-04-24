„Die Jungs sind bereit, alles auf dem Platz zu lassen“

Noch bekleidet die Truppe von Trainer Arend Müller zwar den rettenden 12. Platz, aber der Vorsprung auf Verfolger Eutin 08, bei denen am 16. Mai am letzten Spieltag ein echtes Abstiegsendspiel ansteht, beträgt nur einen Zähler. Zuvor hat der MTSV in der kommenden Woche das Nachholspiel bei Phönix Lübeck II zu bestreiten, ehe es zum noch amtierenden Meister Kilia Kiel geht. Vor dem möglichen Endspiel in Eutin folgt noch das letzte Heimspiel gegen den schwächelnden PSV Neumünster. Wahrlich kein leichtes Restprogramm.

Trotzdem geben sich die heimschwachen Gastgeber weiter optimistisch, denn dem formstarken TSV Nordmark Satrup konnte am letzten Samstag beim 1:1 auf Wilhelmshöh zumindest ein verdienter Punkt abgerungen werden. Dabei zeigte die Mannschaft Nehmerqualitäten und konnte den Rückstand durch einen Kochanski-Treffer egalisieren.

Gute Erinnerungen an das Hinspiel

Was den Gastgebern auch Mut machen sollte, ist das Hinspiel, als man mit der wohl besten Saisonleistung dem TuS Rotenhof in dessen Wohnzimmer an der Fockbecker Chaussee eine empfindliche 1:5-Heimniederlage zufügen konnte. Doch das sportliche Zwischenhoch des MTSV währte nicht lange, denn wenig später konnte sich der TuS mit einem 1:0 im Kreispokal auf Wilhelmshöh revanchieren.

Doch trotz der prekären Tabellensituation gibt sich MTSV-Coach Arend Müller weiter kämpferisch und traut seinem Team die Trendwende zu: „Nach zwei wichtigen Siegen im Abstiegskampf reist TuS Rotenhof mit viel Selbstvertrauen nach Hohenwestedt, aber auch wir wissen genau, worum es geht: Punkte holen!

Die Jungs sind heiß auf das Derby und bereit, alles auf dem Platz zu lassen. Der Sieg vom TuS Rotenhof gegen Eutin 08 hat gezeigt, was möglich ist – jetzt haben wir es selbst in der Hand, den Abstand zu den Abstiegsplätzen zu vergrößern.

Der Kader ist komplett, auch unser Kapitän Tjark Sievers ist nach seiner Muskelverletzung wieder fit!“

"Alle wissen, worum es geht"

Der TuS Rotenhof befindet sich nach dem 3:0-Erfolg gegen Eutin 08 in einer deutlich komfortableren Ausgangssituation mit bereits 27 Punkten. In Hohenwestedt wartet auf den TuS das letzte Auswärtsspiel der Saison. Danach gibt es noch drei Heimspiele gegen den Oldenburger SV, Inter Türkspor Kiel und Holstein Kiel II, um die vielleicht noch erforderlichen Punkte für den Klassenerhalt einzufahren. Dennoch bleibt Trainer Henning Knuth vorsichtig und warnt: „Wir sind noch lange nicht gesichert und wissen um die Wichtigkeit dieser Partie. Hinzu kommt die Derby-Brisanz und das Ergebnis aus dem Hinspiel. Alle wissen, worum es geht.“

Jan Pioch, Cedric Nielsen, Henry Grothkopp, Nick-Ole Lehmann und Lennard Hansen fallen beim TuS definitiv aus.

Der MTSV darf sich gegen den TuS Rotenhof wohl noch einmal über einen guten Besuch freuen. Auch etliche Rotenhofer Fans haben für Samstag ihren Besuch angekündigt – und das, obwohl der Tunnel unter dem Nord-Ostsee-Kanal ab Samstagnachmittag für eine Rettungsübung für einige Stunden gesperrt bleiben soll.