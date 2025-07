„Die Jungs sind begeistert“: Ex-Nationalspieler zurück bei Heimatverein Rott

Lange Zeit lag der TSV Rott in der A-Klasse 8 in der vergangenen Saison auf Meisterkurs. Auf der Zielgeraden schwächelte der Kreisklassen-Absteiger jedoch, so dass Hohenpeißenberg noch vorbeizog und sich den Titel sicherte. Auch die zusätzliche Aufstiegschance in der Relegation verspielten die Rotter, beide Partien gegen Hofstetten gingen verloren.

Das Relegations-Rückspiel vor 500 Zuschauern in der Lechrain-Gemeinde war gleichzeitig auch die Abschiedspartie für Coach Pascal Jaensch. Der 44-jährige, der vor zwei Jahren aus Böbing nach Rott gekommen war, beendete aus beruflichen Gründen sein Engagement beim A-Klassisten. „Ich bin zukünftig noch mehr unterwegs und kann so keinen geregelten Trainingsbetrieb sicherstellen“, erklärte Jaensch.