"Die Jungs harmonieren sehr gut miteinander" von Ismail Yesilyurt · Heute, 13:51 Uhr · 0 Leser

Kapitäne unter sich – Jonah Gieseler vom Heider SV im Duell mit Tjark Sievers vom MTSV Hohenwestedt. – Foto: Olaf Wegerich

Der Flens-Oberligist MTSV Hohenwestedt befindet sich weiterhin in bestechender Frühform. Am Freitagabend konnte beim Landesligaaufsteiger TSV Heiligenstedten ein deutlicher 6:2 (4:1)-Erfolg eingefahren werden. Dabei gelang MTSV-Kapitän Tjark Sievers (15., 31., 42.) in der ersten Halbzeit ein lupenreiner Hattrick. Drei Tage zuvor, beim 7:1-Erfolg im Testspiel gegen den Landesligisten SpVg Eidertal Molfsee, gelangen Sievers, dem Dennis Jera, der sportliche Leiter beim MTSV Hohenwestedt, „eine ganz starke Form“ bescheinigt, ebenfalls bereits drei Treffer.

Der Flens-Oberligist MTSV Hohenwestedt befindet sich weiterhin in bestechender Frühform. Am Freitagabend konnte beim Landesligaaufsteiger TSV Heiligenstedten ein deutlicher 6:2 (4:1)-Erfolg eingefahren werden. Dabei gelang MTSV-Kapitän Tjark Sievers (15., 31., 42.) in der ersten Halbzeit ein lupenreiner Hattrick. Drei Tage zuvor, beim 7:1-Erfolg im Testspiel gegen den Landesligisten SpVg Eidertal Molfsee, gelangen Sievers, dem Dennis Jera, der sportliche Leiter beim MTSV Hohenwestedt, „eine ganz starke Form“ bescheinigt, ebenfalls bereits drei Treffer. Früher Rückstand schnell gedreht In Heiligenstedten musste der Flens-Oberligist aber erst einmal einem frühen Rückstand hinterherlaufen. Nach einem Konter über die rechte Seite traf Yannick Wulf aus halbrechter Position zum Führungstreffer, weil der klassenhöhere Oberligist den Schuss nicht rechtzeitig geblockt bekam.

Doch die Reaktion des Oberligisten, der danach spürbar das Tempo erhöhte, folgte prompt. Das Ergebnis waren drei schöne Treffer: ein verwandelter Elfmeter zum Ausgleich sowie zwei Distanzschüsse aus gut 20 Metern durch den erst 27-jährigen Spielführer Tjark Sievers. Mit dem vierten Treffer durch den Heider Neuzugang Mats Schaller (44.) unmittelbar vor dem Seitenwechsel war die Begegnung bereits früh entschieden. Klare Verhältnisse nach dem Wechsel Unmittelbar nach dem Seitenwechsel konnte Yannick Wulf (47.) mit seinem zweiten Treffer für den Landesligisten zwar noch einmal verkürzen, doch Nachwuchsspieler Lennard Möller (66.) und Niklas Neitze (79.) sorgten mit ihren Treffern für einen deutlichen Erfolg.

Dennis Jera, der sportliche Leiter beim MTSV Hohenwestedt. – Foto: Olaf Wegerich