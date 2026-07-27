"Die Jungs harmonieren sehr gut miteinander"

Der Flens-Oberligist MTSV Hohenwestedt befindet sich weiterhin in bestechender Frühform. Am Freitagabend konnte beim Landesligaaufsteiger TSV Heiligenstedten ein deutlicher 6:2 (4:1)-Erfolg eingefahren werden. Dabei gelang MTSV-Kapitän Tjark Sievers (15., 31., 42.) in der ersten Halbzeit ein lupenreiner Hattrick. Drei Tage zuvor, beim 7:1-Erfolg im Testspiel gegen den Landesligisten SpVg Eidertal Molfsee, gelangen Sievers, dem Dennis Jera, der sportliche Leiter beim MTSV Hohenwestedt, „eine ganz starke Form“ bescheinigt, ebenfalls bereits drei Treffer.
Der Flens-Oberligist MTSV Hohenwestedt befindet sich weiterhin in bestechender Frühform. Am Freitagabend konnte beim Landesligaaufsteiger TSV Heiligenstedten ein deutlicher 6:2 (4:1)-Erfolg eingefahren werden. Dabei gelang MTSV-Kapitän Tjark Sievers (15., 31., 42.) in der ersten Halbzeit ein lupenreiner Hattrick. Drei Tage zuvor, beim 7:1-Erfolg im Testspiel gegen den Landesligisten SpVg Eidertal Molfsee, gelangen Sievers, dem Dennis Jera, der sportliche Leiter beim MTSV Hohenwestedt, „eine ganz starke Form“ bescheinigt, ebenfalls bereits drei Treffer.
In Heiligenstedten musste der Flens-Oberligist aber erst einmal einem frühen Rückstand hinterherlaufen. Nach einem Konter über die rechte Seite traf Yannick Wulf aus halbrechter Position zum Führungstreffer, weil der klassenhöhere Oberligist den Schuss nicht rechtzeitig geblockt bekam.
Doch die Reaktion des Oberligisten, der danach spürbar das Tempo erhöhte, folgte prompt. Das Ergebnis waren drei schöne Treffer: ein verwandelter Elfmeter zum Ausgleich sowie zwei Distanzschüsse aus gut 20 Metern durch den erst 27-jährigen Spielführer Tjark Sievers. Mit dem vierten Treffer durch den Heider Neuzugang Mats Schaller (44.) unmittelbar vor dem Seitenwechsel war die Begegnung bereits früh entschieden.
Unmittelbar nach dem Seitenwechsel konnte Yannick Wulf (47.) mit seinem zweiten Treffer für den Landesligisten zwar noch einmal verkürzen, doch Nachwuchsspieler Lennard Möller (66.) und Niklas Neitze (79.) sorgten mit ihren Treffern für einen deutlichen Erfolg.
„Das war ein hochverdienter und völlig ungefährdeter 6:2-Sieg für uns. Wir waren in der Spielanlage und Positionierung klar besser als in der letzten Saison. Da haben wir uns auf jeden Fall verbessert und wir haben wieder gegen einen Landesligisten viele Tore geschossen, was natürlich sehr erfreulich ist. Alle sind gesund. Wir haben zur zweiten Halbzeit insgesamt sieben Wechsel vollzogen, was dann wie in den Partien zuvor keinen Bruch im Spiel zur Folge hatte. Die Jungs harmonieren sehr gut miteinander. Wir haben eine sehr gute Stimmung im Kader. Zudem haben wir eine sehr junge, homogene und hungrige Mannschaft“, lobte Dennis Jera, der sportliche Leiter beim MTSV, die überzeugende Vorstellung.
Am Sonntag konnte dann im Kreispokal Rendsburg-Eckernförde bei der SG Surendorf-Friedrichsort ein standesgemäßer 12:0 (3:0)-Erfolg eingefahren werden. Die erste Chance nach wenigen Minuten ging zwar auf das Konto der Gastgeber, doch nach dem kurzen Schreckmoment hatte der Oberligist das Spiel fest im Griff.
In Schwedeneck, wo das Team aus der Kreisklasse B seine Heimspiele austrägt, gingen allein vier Treffer auf das Konto von Fabian Engbrecht (52., 68., 70., 90.). Erneut drei Treffer erzielte Tjark Sievers (46., 79., 85.). Zwei Tore konnte Sebastian Garcia (20., 34.) zum Sieg beisteuern. Die weiteren Treffer bei dem ungleichen Duell erzielten Mats Schaller (12.), Lennard Möller (63.) und Tino Knobel (72.). „Wir haben sehr einfachen und schnörkellosen Fußball gespielt und sind dabei respektvoll mit dem Gegner umgegangen“, fasste Jera den Erfolg kurz zusammen.
In der nächsten Runde, die am 26. August ausgetragen wird, wartet auf den Oberligisten ein Auswärtsspiel beim Sieger der Begegnung zwischen dem TSV Borgstedt und dem SV Schwansen.
Zum Saisonauftakt in der Flens-Oberliga am 1. August im brisanten Kreisderby beim TuS Rotenhof scheint der MTSV sportlich und personell gut gerüstet. „Stand heute haben wir personell die volle Kapelle dabei“, sagte Jera gegenüber Youkick abschließend.