„Die Jungs haben total Bock“: Pipinsried startet Vorbereitung FC Pipinsried von Thomas Leichsenring · Heute, 11:49 Uhr · 0 Leser

Bereitet den FC Pipinsried auf die kommende Saison vor: Trainer Roman Langer. – Foto: bruno haelke

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Der Fußball-Bayernligist FC Pipinsried ist in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Trainer Roman Langer hat eine knifflige Aufgabe zu lösen.

Seit knapp einer Woche hat Roman Langer seine Mannschaft beisammen, zumindest zu große Teilen. Der Trainer des Fußball-Bayernligisten FC Pipinsried hat eine knifflige Aufgabe zu meistern, er muss ein schlagkräftiges Team formen, das in der kommenden Bayernliga-Saison eine gute Rolle spielen kann. „Wir müssen neun neue Leute integrieren, das ist schon eine Hausnummer.“, sagt Langer. Obendrein dürfte der FCP-Kader der Saison 2026/27 ligaweit zu den jüngsten gehören. Langer hat den Altersdurchschnitt ausgerechnet, der liegt bei 23,2 Jahren.

Gern wären sie zurückgekehrt in die Regionalliga, die Fußballer des FC Pipinsried. Eine Weile sah es auch recht gut aus in der vergangenen Saison. Gegen Ende aber, als es galt, verspielte der FCP alle Chancen auf den Aufstieg – so wie schon in der Saison davor – und kam schließlich auf Tabellenplatz sechs durchs Ziel. Zu wenig. Auf die Frage, wie es denn dieses Mal ausschaut mit der Zielsetzung, bittet Langer um Geduld. „Wir müssen erst einmal einen stabilen Ball spielen, Defensive und Offensive müssen zusammenfinden.“ Erst nach den ersten Vorbereitungsspielen wisse man, wo die Mannschaft in etwa steht. Langers Bitte: „Fragen Sie mich in ein paar Wochen noch mal. Aber ich weiß natürlich, dass der FC Pipinsried immer maximal ㈠ambitioniert ist.“