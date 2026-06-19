„Die Jungs haben total Bock“

Bereitet den FC Pipinsried auf die kommende Saison vor: Trainer Roman Langer. – Foto: bruno haelke

Der Fußball-Bayernligist FC Pipinsried ist in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Trainer Roman Langer hat eine knifflige Aufgabe zu lösen.

Seit knapp einer Woche hat Roman Langer seine Mannschaft beisammen, zumindest zu große Teilen. Der Trainer des Fußball-Bayernligisten FC Pipinsried hat eine knifflige Aufgabe zu meistern, er muss ein schlagkräftiges Team formen, das in der kommenden Bayernliga-Saison eine gute Rolle spielen kann. „Wir müssen neun neue Leute integrieren, das ist schon eine Hausnummer.“, sagt Langer.

Obendrein dürfte der FCP-Kader der Saison 2026/27 ligaweit zu den jüngsten gehören. Langer hat den Altersdurchschnitt ausgerechnet, der liegt bei 23,2 ㈠Jahren.

Gern wären sie zurückgekehrt in die Regionalliga, die Fußballer des FC Pipinsried. Eine Weile sah es auch recht gut aus in der vergangenen Saison. Gegen Ende aber, als es galt, verspielte der FCP alle Chancen auf den Aufstieg – so wie schon in der Saison davor – und kam schließlich auf Tabellenplatz sechs durchs Ziel.

Zu wenig.

Auf die Frage, wie es denn dieses Mal ausschaut mit der Zielsetzung, bittet Langer um Geduld. „Wir müssen erst einmal einen stabilen Ball spielen, Defensive und Offensive müssen zusammenfinden.“ Erst nach den ersten Vorbereitungsspielen wisse man, wo die Mannschaft in etwa steht. Langers Bitte: „Fragen Sie mich in ein paar Wochen noch mal. Aber ich weiß natürlich, dass der FC ㈠Pipinsried immer maximal ㈠ambitioniert ist.“

Zudem ist Langer der festen Überzeugung, dass die Bayernliga stärker geworden ist, aber auch interessanter. Mannschaften wie Rosenheim und Wasserburg stünden halt eher für Qualität und Atmosphäre als die Absteiger Türkgücü München (Langer: „Da spielst Du vor vier Zuschauern“) und Türksport Augsburg.

Langer bereitet den FCP erstmals auf eine neue Saison vor. Er übernahm die Mannschaft im vergangenen Oktober nach der Entlassung von Sepp Steinberger.

Im ersten Vorbereitungsspiel geht es gegen einen Ligakonkurrenten. An diesem Samstag um 11 Uhr spielen die Pipinsrieder beim Bayernliga-Neuling Rosenheim, anschließend geht‘s gemeinsam auf eine Hütte am Spitzingsee. Ein Wochenende zum Kennenlernen, oder neudeutsch: Teambuilding.

Langer hat einen sehr guten Eindruck gewonnen, was die ersten Trainingseinheiten betrifft: „Die Jungs haben total Bock!“

Am gestrigen Freitag präsentierte der FCP einen weiteren Neuzugang. Von Bayernliga-Absteiger Türksport Augsburg wurde David Anyaonu verpflichtet. Der 21-Jährige spielt vorzugsweise Stürmer, kann aber auch auf anderen Positionen eingesetzt werden. Anyaonu sei ein „athletisch starker Spieler, der insbesondere durch seine ausgeprägte Körperlichkeit und hohe Schnelligkeit überzeugt“, heißt es in der Pressemitteilung des FCP.

Samstag, 27. Juni, 10.30 Uhr, FC Pipinsried – SV Manching; Dienstag, 30. Juni, 19.30 Uhr, TSV Jetzendorf – FC Pipinsried; Samstag, 4. Juli, Pipinsried – TSV Schwabmünchen (Totopokal, die Uhrzeit steht noch nicht fest); Sonntag, 5. Juli, 13 Uhr, VfL Ecknach – FC Pipinsried; Samstag, 11. Juli, 14 Uhr, FC Pipinsried – ASV Neumarkt (in Karlskron).