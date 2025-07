Premiere im Sportpark: SVH-Trainerin Sarah Romert ist einzige Frau in dieser Funktion im gehobenen bayerischen Amateurfußball. – Foto: Gerald Förtsch

„Die Jungs haben super mitgezogen" - Der runderneuerte SV Heimstetten startet in die Saison

Kurz vor dem Saisonstart hat Bastian Lommer das Dutzend voll gemacht beim SV Heimstetten. Nachdem sich der Mittelfeldmann schon früh in der Vorbereitung am Knie verletzt hatte, verkündete er nun seinen Abschied von dem Bayernligisten. Bereits zuvor haben zehn Spieler sowie Trainer Roman Langer den SVH verlassen. Heißt also: Wenn der Club am Samstag um 14 Uhr daheim gegen den TSV Nördlingen in die Saison startet, dann tut er das ohne zwölf bekannte Gesichter.