„Die Jungs haben richtig Bock“: Hallbergmoos verkauft sich gegen Buchbach teuer

„Die ersten 14 Tage Vorbereitung haben brutal Lust auf das Team gemacht“, sagt Trainer Andreas Giglberger. Die jungen Spieler haben ihre Bewährungschance in Buchbach gegen einen übermächtigen Gegner genutzt. Die Spieler, die nun in der Landesliga ankommen wollen, sollten für sich überprüfen, wie weit man von dem semiprofessionellen Niveau der Regionalliga entfernt ist.

Buchbach ging durch den Treffer von Philipp Walter (5.) früh mit 1:0 in Führung. Das 2:0 fiel kurze Zeit später durch ein Eigentor von VfB-Keeper Muck Riedmüller (8.). Der ehemalige Freisinger Daniel Gaedke erzielte die weiteren Treffer für die Hausherren (70./Elfmeter, 79.). Auf der anderen Seite verwandelte der ehemalige Buchbacher Moritz Sassmann einen Elfmeter für den VfB (76.) zum zwischenzeitlichen 1:3. Darüber hinaus ließen die Hallbergmooser drei Riesenchancen liegen. Gegen den eingespielten Regionalligisten waren diese offensiven Aktionen schon beachtlich. Auf der anderen Seite schenkte der Landesligist drei der vier Gegentore durch individuelle Fehler regelrecht her.

Bislang habe man sich in den Trainingseinheiten die Fitnessgrundlage für den Saisonstart der Landesliga erarbeitet. Für den Trainer ist das in der ersten Phase der Vorbereitung das wichtigste Element. „Die Jungs haben richtig Bock, und das sieht man auch in jeder Einheit“, sagt Giglberger.