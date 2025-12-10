„Die Jungs haben immer geliefert“ – Fortunas U19 steigt auf!

Die U19 von Fortuna Köln spielt eine herausragende Saison: ungeschlagen, defensiv stabil, mental stark – und nun Meister. Trainer Timo Westendorf spricht über den Weg zum Titel, den Schlüssel im Topspiel gegen Hennef und die Herausforderungen, die in der DFB-Nachwuchsliga warten.
Für Timo Westendorf fühlte sich der vorzeitige Titelgewinn der U19 von Fortuna Köln erstaunlich unspektakulär an – schlicht deshalb, weil seine Mannschaft noch mitten im eigenen Spiel steckte. Während Hennef patzte und damit rechnerisch den Weg zum Meistertitel freimachte, konzentrierte sich Fortuna voll auf die eigene Aufgabe. „Wir haben uns auf unser Spiel fokussiert und Vichttal in einem absoluten Geduldsspiel zurecht und verdient geschlagen“, sagt Westendorf. „Deshalb hat uns die Niederlage von Hennef gar nicht wirklich interessiert.“
Dass seine Mannschaft die gesamte Hinrunde ohne Niederlage blieb, kommt für ihn nicht von ungefähr. Die neue Gruppe sei in kurzer Zeit extrem eng zusammengewachsen, betont der Coach. Gegen Ende der Vorbereitung habe man die richtige Balance aus kollektivem Angreifen und Verteidigen gefunden – etwas, das auch die lediglich acht Gegentore eindrucksvoll bestätigen. „Das Team-Produkt ist einfach ein richtig gutes geworden“, erklärt er. „Die Intensität im Training war herausragend, auch von den Jungs, die weniger Spielzeit hatten. Dadurch hatten wir immer die Bereitschaft, unsere Grenzen zu verschieben.“
Einen klaren Schlüsselmoment, in dem er spürte, dass die Fortuna Meister werden könnte, gab es für Westendorf nicht. Vielmehr war es die Summe vieler positiver Eindrücke. „Die Hoffnung hat man doch immer“, sagt er und lacht. „Es gab viele Momente, in denen es sich gut angefühlt hat, weil die Jungs einfach immer wieder geliefert haben.“
Ein besonders wichtiges Kapitel auf dem Weg zum Titel war der 1:0-Erfolg im Topspiel gegen Hennef. Für Westendorf ein intensives Duell, das in beide Richtungen hätte kippen können. „Es war nicht unsere beste Saisonleistung, aber das lag auch am Gegner“, erinnert er sich. „Am Ende waren wir als Gruppe etwas reifer und haben diesen einen Fehler weniger gemacht.“ Dass der Siegtreffer durch eine geblockte Grätsche vorbereitet wurde, beschreibt für ihn die entscheidenden Kleinigkeiten, die in solchen Spielen oft den Ausschlag geben.
Mit dem Aufstieg geht es nun eine Etage höher – in die DFB-Nachwuchsliga, wo Fortuna Köln auf durchweg stärkere Gegner und ein deutlich höheres Tempo trifft. Westendorf sieht darin eine große Herausforderung, aber auch eine, die seine Mannschaft annehmen kann. „Der größte Anpassungsbedarf wird sein, dass wir in keinem Spiel der Favorit sein werden. Das müssen wir als Team verinnerlichen“, sagt er. Tempo und Intensität der Liga seien spürbar höher, doch verstecken werde sich sein Team keinesfalls. „Wir haben unsere Liga souverän angeführt und viele Erfolgserlebnisse gesammelt. Wichtig wird sein, wie schnell wir bereit sind, die neue Rolle anzunehmen. Aber eins ist klar: Wir haben uns das hart erarbeitet und werden nicht beim ersten Widerstand aufhören.“