Die U19 von Fortuna Köln feiert den Aufstieg in die DFB-Nachwuchsliga – Foto: Noah Seeliger

„Die Jungs haben immer geliefert" – Fortunas U19 steigt auf! Fortunas U19 krönt perfekte Hinrunde mit dem Aufstieg.

Die U19 von Fortuna Köln spielt eine herausragende Saison: ungeschlagen, defensiv stabil, mental stark – und nun Meister. Trainer Timo Westendorf spricht über den Weg zum Titel, den Schlüssel im Topspiel gegen Hennef und die Herausforderungen, die in der DFB-Nachwuchsliga warten.

Für Timo Westendorf fühlte sich der vorzeitige Titelgewinn der U19 von Fortuna Köln erstaunlich unspektakulär an – schlicht deshalb, weil seine Mannschaft noch mitten im eigenen Spiel steckte. Während Hennef patzte und damit rechnerisch den Weg zum Meistertitel freimachte, konzentrierte sich Fortuna voll auf die eigene Aufgabe. „Wir haben uns auf unser Spiel fokussiert und Vichttal in einem absoluten Geduldsspiel zurecht und verdient geschlagen“, sagt Westendorf. „Deshalb hat uns die Niederlage von Hennef gar nicht wirklich interessiert.“ Nur acht Gegentore in 13 Spielen

Dass seine Mannschaft die gesamte Hinrunde ohne Niederlage blieb, kommt für ihn nicht von ungefähr. Die neue Gruppe sei in kurzer Zeit extrem eng zusammengewachsen, betont der Coach. Gegen Ende der Vorbereitung habe man die richtige Balance aus kollektivem Angreifen und Verteidigen gefunden – etwas, das auch die lediglich acht Gegentore eindrucksvoll bestätigen. „Das Team-Produkt ist einfach ein richtig gutes geworden“, erklärt er. „Die Intensität im Training war herausragend, auch von den Jungs, die weniger Spielzeit hatten. Dadurch hatten wir immer die Bereitschaft, unsere Grenzen zu verschieben.“ Einen klaren Schlüsselmoment, in dem er spürte, dass die Fortuna Meister werden könnte, gab es für Westendorf nicht. Vielmehr war es die Summe vieler positiver Eindrücke. „Die Hoffnung hat man doch immer“, sagt er und lacht. „Es gab viele Momente, in denen es sich gut angefühlt hat, weil die Jungs einfach immer wieder geliefert haben.“