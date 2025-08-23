– Foto: Pressefoto Eibner

"Die Jungs haben heute eine mitreißende Leistung gezeigt" Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach erzielt in der Verbandsliga beim FC Holzhausen ein 0:0 Verlinkte Inhalte Verbandsliga WFV Holzhausen Hofherrnw.

Fußball, Verbandsliga: Gegen Aufstiegsfavorit FC Holzhausen holt die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach in Unterzahl nach „mitreißender“ Leistung ein 0:0.

Heute, 15:30 Uhr FC Holzhausen Holzhausen TSG Hofherrnweiler-Unterrombach Hofherrnw. 0 0 Die Rollen waren am heutigen Samstagnachmittag vor Anpfiff bereits klar verteilt. Auf der einen Seite stand mit der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach ein Team, das im Sommer einen großen Umbruch zu bewältigen hatte und in der Vorwoche gegen Calcio Echterdingen mit 0:1 unterlag, mit drei Punkten aus zwei Spielen allerdings dennoch passabel startete. Andererseits ist der gastgebende FC Holzhausen klarer Favorit auf den Aufstieg in dieser Saison. Nach fünf Pflichtspielen steht das Team bereits bei einem Torverhältnis von 20:1 Toren.

TSG-Trainer Patrick Faber musste zudem auf Neuzugang Leon Ziemer verzichten. Für ihn rückte Eigengewächs Amir Ljatifi in die Startelf, der zuletzt das Vertrauen der Trainer zurückzahlte und immer häufiger auf Verbandsligaspielzeit kommt. Die Devise der TSG war zunächst, defensiv sicher zu stehen und über Konter für Entlastung zu sorgen. Dies gelang durch leidenschaftliche Abwehrarbeit ausgesprochen gut und so gelang es der FCH-Offensive um den 38-Tore-Mann der Vorsaison Jannik Michel nicht, Gefahr auszustrahlen. Was dennoch aufs Tor kam, entschärfte Torhüter Joshua Barth souverän. Bis zur Pause gab es so fast keine echten Großchancen. Allerdings musste die TSG dennoch einen Wermutstropfen hinnehmen und spielte in Halbzeit zwei in Unterzahl. Ein Einsteigen von Nico Freitag wurde vom Unparteiischen mit glatt rot bestraft. Nach anschließender Rudelbildung wurden Weilers Mert Arslan und Holzhausens Jannik Michel mit gelb bedacht. In Überzahl kam die TSG nach der Pause im Defensivverbund zunehmend unter Druck. Jedoch verhinderte beherztes Eingreifen der Abwehrspieler und die Klasse von Joshua Barth im Tor wiederholt einen Einschlag im Gehäuse. Nach Wiederbeginn vereitelte dieser zunächst eine eins-gegen-eins Situation und anschließend einen Kopfball von Jannik Michel aus fünf Metern mit starkem Reflex.