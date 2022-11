„Die Jungs haben gut gekämpft“ - Planeggs Zweite verliert ersatzgeschwächt in Großhadern Klassenerhalt der ersten Mannschaft hatte Priorität

Über weite Strecken der ersten Hälfte hielt sich seine Mannschaft auch schadlos, obwohl in der 13. Minute auch noch Kapitän Simon Gerner verletzt ausfiel. Er war bei einer Aktion an der Seitenlinie unglücklich gestürzt und mit dem Gesicht auf den Beton neben dem Spielfeld gefallen. Planegg machte unbeirrt weiter und hätte sogar in Führung gehen können. Doch Nick Pretzsch vergab die einzige echte Torchance der Planegger in der ersten Hälfte. In den letzten fünf Minuten vor der Pause traf Großhadern dann zweimal und erhöhte in der ersten Minute nach Wiederanpfiff auf 3:0. Planegg verkürzte zwar in der 51. Minute auf 3:1. Großhaderns Constantin Sammer drückte einen Schuss von Planeggs Sergio Orso ins eigene Tor. Doch weiter Chancen blieben ungenutzt. Costantino Galletti vergab zweimal per Kopf. (sr)

TSVGroßhadern II – SV Planegg-Kr. II 3:1 (2:0) SV Planegg II: Ostermeier; Opitz, Gerner, Lazarevic, Galletti, Paskuda, Pretzsch, Hirons, Orso, Tomic, Makaba; Reitmayr, Vald. Kajtazaj, Würstl, Valm. Kajtazaj Tore: 1:0 Tas (41.), 2:0 Pautz (44.), 3:0 Weber (46.), 3:1 Sammer (51./ET)