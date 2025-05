"Die Jungs haben eigentlich schon frei"

Es ist vollbracht. Die SG Kirchardt hat sich ein Nervenspiel am letzten Spieltag erspart, weil sie am vergangenen Sonntag bereits den Deckel auf den Klassenerhalt gemacht hat. "Dieser Nichtabstieg ist mit der letztjährigen Kreisliga-Meisterschaft gleichzusetzen", sagt Denis Schwager. Der Kirchardter Trainer lobt seine Kicker überschwänglich für das erreichte Ziel und sagt weiter: "Es war kein einfaches Jahr, weil wir einen großen Druck hatten, diesem aber standgehalten haben."

Das ausstehende Spiel beim ASV Eppelheim am Sonntag um 17 Uhr ist nicht mehr als ein Auslaufen. "Wir haben diese Woche nur einmal trainiert, im Prinzip haben die Jungs schon frei", so Schwager, der den Mittwoch bewusst frei gegeben hat, damit alle die es wollten das Sinsheimer Kreispokalfinale zwischen dem TSV Obergimpern und dem SV Reihen anschauen konnten.

Der 2:1-Sieg gegen den VfR Mannheim II sorgte für pure Erleichterung. "In der Woche zuvor in Viernheim hätten wir es schon klarmachen können, haben dort aber einen zu großen Druck verspürt", verrät Schwager. Nun ist erst einmal Feiern angesagt und das hat sich die SG verdient. Als Sinsheimer Aufsteiger in die Landesliga selbige zu halten, ist alles andere als selbstverständlich. In der Regel geht es für diese Klubs postwendend wieder runter.

Der in den vergangenen Wochen immer dramatischer werdende Abstiegskampf ist auf einen Schlag komplett vorbei. Vor dem finalen Spieltag sind die Ränge über dem Strich, der Relegationsplatz sowie die Abstiegsränge fest vergeben. Während sich Kirchardt hält, muss der am Sonntag spielfreie SV 98 Schwetzingen in die Relegation und die SG Horrenberg runter in die Heidelberger Kreisliga. Der Vorletzte hat seine Chance am vorletzten Spieltag mit einer bitteren 1:3-Pleite beim abgeschlagenen Schlusslicht VfL Neckarau verspielt.