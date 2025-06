"Die Jungs haben drei Tage richtig Gas gegeben"

Die Fußball-Saison 2024/2025 ist fast beendet. Demzufolge sind alle Entscheidungen gefallen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Brandenburg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an brandenburg@fupa.net

Mit einem klaren Plan, einer jungen hungrigen Truppe und einer starken Defensivstrategie hat sich der SV Eintracht Alt Ruppin II den Meistertitel in der Kreisliga Ost Prignitz/Ruppin gesichert. Nach drei Jahren Aufbauarbeit feierte die Mannschaft mit Trainer Dennis Roggelin den Aufstieg in die Kreisoberliga – und ließ es drei Tage lang krachen.

Früh oben festgesetzt – dank stabiler Defensive Schon zu Saisonbeginn war klar, in welche Richtung sich die Mannschaft entwickeln sollte. „Das Saisonziel war es, möglichst von Beginn an, aus einer starken Defensive heraus hohen Druck auf den Gegner auszuüben“, erklärt Roggelin. Das Konzept ging auf: Der SV Eintracht Alt Ruppin II setzte sich früh oben fest und ließ die Konkurrenz, angeführt von der SG Sieversdorf, hinter sich.

Meisterstück nach Jahren des Aufbaus

Der Aufstieg war kein Zufallsprodukt, sondern Ergebnis langfristiger Planung. „Wir haben uns den Aufstieg über mehrere Jahre erarbeitet. Das Team hat sich vor drei Jahren neu formiert und gerade unsere jungen Spieler haben in den ersten Jahren viel Lehrgeld bezahlt“, sagt Roggelin. Dass sich Geduld, Entwicklung und Vertrauen am Ende auszahlen können, hat die Mannschaft mit ihrer Konstanz eindrucksvoll bewiesen.

Jugendliche Wucht trifft erfahrene Kontrolle

„Unser Team besteht aus jungen, ehemaligen Jugendspielern, die viel Kraft und Geschwindigkeit mitbringen“, beschreibt der Trainer. Gepaart mit erfahrenen Kräften, die die jungen Spieler lenken und leiten, sei eine stabile Mischung entstanden. Und auch in schwierigen Situationen sei der Zusammenhalt nie in Frage gestanden: „Der besteht auch noch, wenn mal unschöne Fakten auf den Tisch kommen.“

Kreisoberliga: Herausforderung angenommen

Eine Abschlussfahrt sei aktuell nicht geplant, doch sportlich stehen die Zeichen auf Neuanfang: „Wir wollen uns unbedingt an der Herausforderung Kreisoberliga versuchen“, sagt Roggelin. Dabei geht der Blick auch zur Konkurrenz: „Wir wissen, dass wir noch härter arbeiten müssen, denn die Aufsteiger der letzten beiden Jahre aus unserer Staffel sind in dieser Saison abgestiegen.“

Gezielte Entwicklung statt großer Transfers

Der Verein setzt weiterhin auf nachhaltigen Aufbau. „Wir haben uns seit Jahren immer wieder punktuell verstärkt“, erklärt Roggelin. „Wir versuchen, durch ein abwechslungsreiches, anspruchsvolles Training den Kader in Bewegung zu halten.“ Aktuell gebe es keine Wechselabsichten im Kader – ein starkes Zeichen für die Geschlossenheit und Perspektive im Team.

Klarer Fokus auf Klassenerhalt – und Freude am Spiel

Für die Saison 2025/2026 gibt es ein klares Ziel: „Die Kreisoberliga zu halten, die Jungs an das Niveau zu gewöhnen und neue Erfahrungen zu sammeln.“ Doch Roggelin denkt weiter: „Am wichtigsten ist es jedoch, egal wie es am Ende der Saison aussieht, dass wir weiterhin gemeinsam als Team in die Saison 2026/2027 gehen und Spaß am Hobby Fußball haben.“

Ein Team, das wächst – sportlich und menschlich

Der SV Eintracht Alt Ruppin II hat in dieser Saison nicht nur Punkte geholt, sondern sich als Mannschaft gefunden. Mit einer klugen Mischung aus jugendlicher Energie und erfahrenem Rückhalt, einem klaren Konzept und einem echten Gemeinschaftsgefühl ist der Aufstieg der verdiente Lohn jahrelanger Arbeit. In der Kreisoberliga wird das Team nun neue Kapitel schreiben – mutig, geschlossen und mit dem richtigen Maß an Euphorie.