„Die Jungs haben den Kampf angenommen“: Vahdet siegt 3:0

– Foto: Florian Egbers

Der Auftakt ist geglückt: Der KSV Vahdet Salzgitter hat am ersten Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 3 einen klaren 3:0-Heimsieg gegen den BV Germania Wolfenbüttel gefeiert. Die Mannschaft von Trainerduo Yasin Bayrakdar und Abdülbaki Hot belohnte sich für eine über die gesamte Spielzeit geschlossene Leistung und ließ dem Gegner dabei keinen Treffer zu.

Bereits in der 17. Minute fiel der erste Treffer. Jeremy-Nnamdi Uche brachte Vahdet mit 1:0 in Führung. Die Gastgeber blieben ihrem Auftritt treu und setzten die Vorgaben ihres Trainerteams konsequent um. „Auftakt ist uns gelungen, wir haben das Spiel super bestritten“, sagte Yasin Bayrakdar nach der Partie.

Entscheidend war für den Trainer vor allem die Konsequenz, mit der seine Mannschaft die Marschroute über die gesamte Begegnung hinweg verfolgte. „Von der ersten bis 90. Minute haben die Jungs genau das umgesetzt, was wir ihnen auf den Weg gegeben haben.“

Dabei ging es für Vahdet nicht nur um spielerische Aspekte. Die Mannschaft nahm die Partie auch kämpferisch an und zeigte den Willen, den es für einen erfolgreichen Saisonstart braucht. „Sie haben den Kampf angenommen, der Wille war da.“

Für Yasin Bayrakdar war das zugleich ein Beleg dafür, dass die Mannschaft die eigene Vorstellung vom Fußball auf dem Platz umgesetzt hatte. „Was wir gesagt haben, unsere DNA, die klare Marschrichtung wurde eins zu eins umgesetzt.“

Der Vorsprung blieb zunächst knapp, doch Vahdet ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen. In der 79. Minute sorgte Sadik Balikci für das 2:0 und brachte die Gastgeber weiter auf die Siegerstraße.

Auch danach blieb die Konzentration hoch. Vahdet verteidigte den Vorsprung und setzte in der Nachspielzeit noch einen weiteren Akzent. In der dritten Minute der Nachspielzeit traf Leroy-Obinna Uche zum 3:0 und machte den erfolgreichen Auftakt endgültig perfekt.

Hinter dem Ergebnis stand für Yasin Bayrakdar vor allem die Mannschaft. „Keiner hat aufgegeben, jeder hat seinen Beitrag dazu geleistet. Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung. Chapeau, kann man nur darauf aufbauen.“