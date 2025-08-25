"Die Jungs haben das richtig gut gemacht"

„Es war auf jeden Fall eine gute Leistung von der Mannschaft. Die haben das richtig gut gemacht“, lobte Lupo-Coach Junior Laubach nach dem Schlusspfiff. Bereits in der vierten Spielminute brachte Mahmoud Kaabi die Gäste in Führung. Brome versuchte mit hohem Pressing, den Wolfsburger Spielaufbau zu stören, doch die individuelle Klasse des Gegners setzte sich schnell durch. Kaabi erhöhte nach 27 Minuten auf 0:2, nur vier Minuten später traf Ivan Olverio. Noch vor der Pause sorgte Eros Pizzone für die Vorentscheidung (41.).

Nach dem Seitenwechsel setzte sich das einseitige Geschehen fort. Bosse Bente (54.), Mohammed Sabri (58.), Fabio Albanese (68.) und erneut Kaabi (70.) bauten das Ergebnis auf 0:8 aus. Für Brome war es die dritte deutliche Niederlage in Serie, das Torverhältnis steht nun bei 2:16.

Laubach zeigte sich trotz des klaren Erfolges um Zurückhaltung bemüht: „Wir haben eigentlich erwartet, dass Brome defensiver spielen wird. Dass sie vorne drauf gegangen sind, hat uns überrascht. Aber die Jungs haben die Lücken gut erkannt und auch genutzt. Es war insgesamt ein sehr gutes Spiel, aber wir dürfen das dann auch nicht überbewerten, Fußball ist ja schnellebig, wir müssen schon auf das nächste Spiel schauen.“

In der Tabelle bleibt der FC Brome mit null Punkten Schlusslicht, während Lupo Martini II nun vier Zähler aufweist und durch das aufgebesserte Torverhältnis auf Platz acht verweilt.

Am nächsten Sonntag trifft Lupo II dann auf den TV Jahn Wolfsburg, während Brome den TSV Ehmen empfängt.