„Die Jungs haben das hervorragend umgesetzt“

– Foto: Volkhard Patten

Nach einer zerfahrenen ersten Hälfte entscheidet Krähenwinkel die Partie kurz nach der Pause – und verabschiedet sich erfolgreich vom heimischen Waldsee.

„Die erste Halbzeit war insgesamt ziemlich wild“, sagt Kai Schmidt nach Abpfiff. „Es gab viele Zweikämpfe, viele Fouls, zahlreiche Freistöße und dadurch kaum Spielfluss.“ Aus Sicht des Co-Trainers erinnerte die Partie zunächst an den torlosen Auftritt gegen Bemerode eine Woche zuvor: „Für uns hat sich das ein bisschen wie eine dritte Halbzeit nach dem Spiel gegen Bemerode angefühlt, in dem wir uns ebenfalls nicht besonders gut präsentiert hatten.“

Das letzte Heimspiel der Saison beginnt zerfahren – und endet dennoch mit einem überzeugenden zweiten Durchgang: Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II gewinnt gegen den TuS Kleefeld mit 3:1 und festigt damit Rang vier in der Bezirksliga Hannover Staffel 2.

Die Konsequenz folgte in der Pause. „In der Halbzeitpause haben wir deshalb klar angesprochen, was wir von der Mannschaft erwarten und was wir sehen wollen“, erklärt Schmidt. Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten: „Die Jungs haben das anschließend hervorragend umgesetzt.“

Direkt nach Wiederbeginn entschied Krähenwinkel die Partie innerhalb weniger Minuten. Erik Anders traf in der 49. Minute zur Führung, nur zwei Minuten später erhöhte Florian Pawlow auf 2:0. „Direkt nach Wiederanpfiff erzielen wir zwei sehr schön herausgespielte Tore und kommen damit perfekt in die zweite Halbzeit“, sagt Schmidt.

Kleefeld fand allerdings noch einmal zurück ins Spiel. Raphael Schütte verkürzte per direktem Freistoß auf 2:1 (57.). „Danach kassieren wir zwar durch einen überragend geschossenen direkten Freistoß das 2:1“, so Schmidt. Die Antwort der Gastgeber folgte jedoch umgehend: „… antworten aber praktisch sofort mit dem 3:1 – nur eine Minute später.“ Wieder war Erik Anders erfolgreich.

In der Schlussphase boten sich weitere Räume für Konter, weil Kleefeld offensiver agierte. „Anschließend hatten wir noch einige gute Kontermöglichkeiten, weil Kleefeld weiter offensiv gespielt und aufgemacht hat“, erklärt Schmidt. „Diese Situationen haben wir allerdings nicht sauber genug ausgespielt.“

Am Ende überwog dennoch die Zufriedenheit über einen gelungenen Heimabschluss. „Entscheidend war, dass wir unser letztes Heimspiel der Saison positiv gestalten konnten und die drei Punkte bei uns behalten haben“, sagt Schmidt. „Das war für uns das Wichtigste.“

Mit nun 53 Punkten bleibt Krähenwinkel Tabellenvierter und geht mit Rückenwind in die letzten beiden Saisonspiele. „Insgesamt sind wir mit dem Spiel, vor allem mit der zweiten Halbzeit, wirklich zufrieden und freuen uns sowohl über die drei Punkte als auch über unseren aktuellen Tabellenplatz.“

TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II – TuS Kleefeld 3:1

TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II: Tim Krutz, Arne Anders (54. Carl Clemens Küster), Nick Seegers (46. Mustafa Aggümüs), Kai Henneke, Helge Heider, Pedram Mirsanei, Fynn Bartholomäus, Erik Anders, Florian Pawlow (75. Francesco Valerio Giordano), Julian Bödeker, Timon Kian Assassi (65. Luca Sander) - Trainer: Marcel Pawlow

TuS Kleefeld: Felix Schlüter, Timo Podzelny, Jannis Podzelny (82. Jendrik Urban), Raphael Schütte, Gent Heinsch (61. Kevin Weber), Christopher Hayduk (82. Nikolas Podesky), Maxmilian Hoffmann (78. Hans Bruno Robert Ferdinand Christl), Niclas Lobback, Marcel Hayduk, Till Seidlitz (54. Lukas Hoppe), Jonas Jaeger - Trainer: Maik Seizinger

Tore: 3:1 Erik Anders, 1:0 Erik Anders (49.), 2:0 Florian Pawlow (51.), 2:1 Raphael Schütte (57.)