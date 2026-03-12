– Foto: Sascha Drenth

Der SV Bavenstedt steht derzeit auf Platz sieben der Landesliga Hannover. Der Start in die Rückrunde verlief jedoch holprig. Die ersten drei Spiele nach der Winterpause gingen verloren, dabei kassierte die Mannschaft 13 Gegentore und erzielte nur einen Treffer.

Die Niederlagen kamen gegen Mannschaften aus der Spitzengruppe zustande. Gegen den bislang ungeschlagenen Tabellenführer SC Hemmingen-Westerfeld verlor Bavenstedt mit 0:5. Es folgte ein 1:6 gegen den Tabellenvierten STK Eilvese sowie ein 0:2 gegen den Tabellendritten 1. FC Wunstorf. Unter der Woche gelang anschließend ein 1:1 gegen den SV Newroz Hildesheim.

SV-Trainer Michael Jarzombek sieht darin einen der Gründe für den schwierigen Auftakt ins Jahr. „Mit einem kleineren Kader und einigen verletzten Spielern kam es in den ersten beiden Spielen dieses Jahres gegen Hemmingen und Eilvese zu krassen individuellen Fehlern. So haben wir uns leider in beiden Partien schon in den ersten zehn Minuten selbst geschlagen.“

Auch personell musste das Team Veränderungen verkraften. Till Franzmann wechselte zum TSV Giesen, Mark Büsing schloss sich dem SV Arminia Vechelde an. Zudem zog Stammkeeper Jan Arendt im Februar nach Nordrhein-Westfalen. Seine Position übernimmt nun Lukas Broihan.

In den folgenden Begegnungen erkannte der Trainer eine Entwicklung seiner Mannschaft. „Gegen Wunstorf und nun auch gegen Newroz, mit dem 1:1 am Dienstag, haben wir uns stabilisiert und wieder zu unserem spielerischen Rhythmus zurückgefunden.“

Trotz der Ergebnisse hebt Jarzombek die Einstellung seines Teams hervor. „Die Jungs, die aktuell spielen können, lassen ihr Herz auf dem Platz. Sie bringen gute Leistungen, und wir sind überzeugt davon, dass wir zeitnah wieder Spiele für uns entscheiden werden.“

Heimspiel mit klarer Zielsetzung

Am kommenden Samstag steht für den SV Bavenstedt die nächste Aufgabe an. Dann empfängt die Mannschaft um 15:00 Uhr den Tabellenfünften OSV Hannover.

Sa., 14.03.2026, 15:00 Uhr SV 1946 Bavenstedt Bavenstedt OSV Hannover OSV Hannover 15:00 PUSH

Jarzombek formuliert die Zielsetzung deutlich. „Im kommenden Spiel gegen den OSV peilen wir nun drei Punkte an. Sollte das gelingen, hätten wir aus diesen Begegnungen mit denselben Gegnern die gleiche Punktzahl geholt, wie in der Hinrunde.“ Gleichzeitig sieht er weiterhin Verbesserungspotenzial. „Dennoch müssen wir noch etwas draufpacken, uns früher belohnen und im Torabschluss effizienter werden. Das würde uns das Leben deutlich leichter machen, um wieder drei Punkte einzufahren.“