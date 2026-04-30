"Die Jungs brennen" - Kästorf empfängt Gifhorn zum Derby

– Foto: Tara Düsterhöft - SS

In der Landesliga steht ein echtes Topspiel an: Der SSV Kästorf empfängt den MTV Gifhorn. Dritter gegen Zweiter, Derby-Atmosphäre inklusive. Für Trainer Michele Rizzi ist die Ausgangslage klar: „Das ist für die Region ein richtig cooles Spiel."

Heute, 18:30 Uhr SSV Kästorf SSV Kästorf MTV Gifhorn MTV Gifhorn 18:30 PUSH

Während Gifhorn noch mitten im Aufstiegsrennen steckt, geht es für beide Teams um wichtige Punkte im oberen Tabellendrittel. „Für Gifhorn geht es noch um Aufstieg. Es entscheidet sich zwischen ihnen und Vorsfelde“, ordnet Rizzi ein. Gleichzeitig betont er die eigene Ambition: „Wir wollen natürlich beide Spiele gewinnen zu Hause.“ Kurz vor Saisonende spielt Kästorf auch noch gegen den SSV Vorsfelde.

Rizzi erwartet eine intensive Begegnung auf Augenhöhe: „Es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr intensives Spiel, bei dem beide mit offenem Visier spielen werden. Ich glaube, dass es sich für die Zuschauer lohnen wird, vorbeizukommen.“ Großen Respekt hat der Kästorfer Coach vor dem Gegner: „Gifhorn ist wirklich eine gute Mannschaft, die auf jeder Position gut besetzt ist. Sie haben viel Wucht nach vorne und eine gute Aggressivität gegen den Ball.“ Dennoch sieht er auch seine Jungs verdient in der Spitzengruppe: „Ich glaube, dass beide Mannschaften zu Recht da oben stehen.“