Der MTV Wolfenbüttel II hat seine starke Form eindrucksvoll bestätigt. Gegen den Goslarer SC 08 setzte sich die Mannschaft von Trainer Murat Güzel klar mit 5:2 durch und bleibt nach acht Spielen Tabellenführer der Bezirksliga Braunschweig 3.

Bereits in der ersten Halbzeit legte der MTV den Grundstein für den Erfolg: Janosch-Paul Bauer traf doppelt (17., 42.), dazwischen erzielte Paul Wolf das 2:0 (35.). Mit einer komfortablen 3:0-Führung ging es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Mark-Philip Wolf auf 4:0 (73.), ehe Goslar durch Jonas Sprengelmeyer (78., 87.) kurzzeitig verkürzte. Die Hoffnung der Gäste währte allerdings nur Sekunden: Fast im Gegenzug stellte Jasper Hinrich Jörß den 5:2-Endstand her (88.).

Güzel sieht Entwicklung seiner Mannschaft

Trainer Murat Güzel zeigte sich nach der Partie zufrieden, haderte aber mit den späten Gegentoren: „Natürlich ärgern die beiden Gegentore, da müssen wir in solchen Momenten wacher und konsequenter sein. Ansonsten haben wir Goslar aber kaum ins Spiel kommen lassen und nur sehr wenige Torchancen zugelassen.“

Besonders hob er die spielerische Weiterentwicklung hervor: „Die Abläufe im Spielaufbau greifen immer besser, wir finden mutig spielerische Lösungen und strahlen Ruhe am Ball aus – auch unter Druck.“

Trotz der intensiven Partie bei hohen Temperaturen blieb seine Mannschaft offensiv aktiv. „Die Jungs belohnen sich für ihre Arbeit, weil sie eine Führung nicht nur clever verteidigen, sondern aktiv bleiben, Ballbesitzphasen nutzen und weiter nach vorne spielen. So erarbeiten wir uns in jedem Spiel eine Vielzahl an Torchancen“, erklärte Güzel.

MTV behauptet Tabellenführung

Mit dem sechsten Sieg im achten Spiel (19 Punkte) behauptet der MTV Wolfenbüttel II die Tabellenspitze, gefolgt von der TSG Bad Harzburg (17). Der Goslarer SC (11) bleibt im Mittelfeld, verpasste jedoch den Anschluss an die oberen Ränge.