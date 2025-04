Die "jungen Wilden" sind gereift...

Die Rückrunden-Bilanz der Barchfelder ist mit sieben Siegen in sieben Partien makellos. Die Elf um den erfahrenen Kapitän Christopher Mackrodt ist damit aktuell das beste Rückrundenteam - vor Hildburghausen und Borsch. Nur vier Gegentore gab es im bisherigen Kalenderjahr und vorne hat die Barchfelder Elf immer die nötige Ruhe, um mal ein Tor zu schießen. Die Mannschaft ist zu einem Spitzenteam gereift...

FuPa Thüringen: Hi Christopher, ihr spielt bisher eine ganz starke Rückrunde. Was ist euer Erfolgsgeheimnis aktuell?

Christopher: Das ist eine gute Frage. Man könnte viele Gründe aufzählen, die zu dieser aktuellen Situation geführt haben. Meiner Meinung nach, sind dies die wichtigsten Punkte:

1. Die Weiterentwicklung des Spielverständnis der jungen Spieler, wodurch wir als Mannschaft geschlossen sehr stark verteidigen bzw. auftreten. Wir haben natürlich auch nach vorn die individuelle Klasse, um immer für Torgefahr zu sorgen. Hinzu kommt, dass wir eine gewisse Gefahr bei Standards entwickelt haben.

2. Der Fitness-Zustand der Spieler in der Mannschaft durch ein auf Schnelligkeitsausdauer orientiertes Training. (An dieser Stelle ein Dank an die Trainer 😅)

3. Die positive Einstellung zum Fußball jedes einzelnen Spielers der Mannschaft. Das geht über jedes Pushen im Spiel für gewonnene Zweikämpfe, die Teilnahme am Training, der Glaube an den Erfolg in jedem Moment, bis hin zum gemeinsam umjubelten Torerfolg.

Selbstverständlich ist nicht zu vergessen, dass das Momentum und Spielglück hinzukommt, siehe die Anfangsphase gegen Sonneberg oder die Schlussphase gegen Siebleben in Unterzahl. Ich könnte noch die jungen Spieler, unsere Routiniers oder den Coaching-Staff loben, aber dann fände ich kein Ende 😅.