"Die jungen Wilden machen den alten Hasen Druck"

Im FuPa-Teamcheck äußert sich Trainer Uwe Kleemann zur Ausgangslage der SG Sielow vor der neuen Saison in der Landesklasse Süd. Er berichtet über die von Wetterkapriolen geprägte Vorbereitung, stellt seine Neuzugänge vor, erklärt die besonderen Stärken seines Teams und spricht über das Ziel, sich als Aufsteiger in der Liga zu etablieren.
Vorbereitung unter schwierigen Bedingungen
Mit dem Verlauf der Vorbereitung ist Uwe Kleemann nur eingeschränkt zufrieden. „Aufgrund der Wetterkapriolen konnten nicht alle Trainingstage so genutzt werden, wie es angedacht war“, sagt er. Zwar habe die Mannschaft intensiv gearbeitet, doch „insgesamt fehlen da noch ein paar Prozentpunkte, um die neue Herausforderung in der für uns ganz neuen Liga bewerkstelligen zu können“. Die Trainingsinhalte seien gezielt darauf ausgerichtet gewesen, die eigene Spielphilosophie weiter zu verinnerlichen und das Team in die Lage zu versetzen, flexibel auf verschiedene Einflüsse während einer Partie zu reagieren.
Neue Gesichter mit Potential
Besonders erfreut ist Kleemann über die Rückkehr von Stanley Hauptstein. „Durch ihn ist unsere Offensive noch flexibler aufgestellt, und er kann, wenn er sich in seinem Umfeld wohlfühlt, Herausragendes leisten.“ Mit Hannes Ortwein stieß zudem ein Linksfuß zum Kader, der auf den Außenbahnen für frische Impulse sorgen soll. „Hannes muss sich noch eingewöhnen und wird auf den Außenbahnen eine Bereicherung sein.“ Darüber hinaus spielen alle Spieler der ehemaligen A-Jugend nun fest zum Männerteam. Diese jungen Kräfte sollen nicht nur den Konkurrenzkampf anheizen, sondern auch die Qualität und Variabilität innerhalb des Kaders erhöhen.
Erfahrene Spieler bleiben in Reichweite
Zwei langjährige Stützen treten hingegen kürzer: Michael Krautzig und Martin Weise wechseln in den Altligafußball. Ganz verabschieden müssen sich die Sielower Fans von ihnen aber nicht. „Als Abgänge möchte ich sie trotzdem nicht bezeichnen, da sie im Bedarfsfall uns weiter unterstützen werden“, betont Kleemann.
Geschlossenheit als Schlüssel zum Erfolg
Für den Coach ist klar: Die größte Stärke seiner Mannschaft liegt in der Breite des Kaders und im engen Zusammenhalt. „Die jungen Wilden machen den alten Hasen Druck“, beschreibt er das interne Kräfteverhältnis. Dieser gesunde Konkurrenzkampf fördere die Entwicklung aller Spieler. Die hohe Trainingsbeteiligung ermögliche es, regelmäßig mit einer großen Gruppe zu arbeiten. „Natürlich profitieren die Spieler auch von den Erfahrungen einzelner Spieler mit der Bereitschaft, stetig dazulernen zu wollen.“
Klares Ziel: Etablieren in der neuen Liga
Die SG Sielow tritt in der neuen Saison erstmals in der Landesklasse Süd an. Eine konkrete Platzierung will Kleemann nicht ausgeben, doch die Richtung ist eindeutig: „Wir wollen mehr Spiele gewinnen als verlieren und uns somit in der Landesklasse etablieren.“ Die Vorrunde im Landespokal habe gezeigt, dass Fehler in dieser Spielklasse schneller und konsequenter bestraft würden. Deshalb gelte es, sich schnell an das höhere Tempo und die größere körperliche Präsenz der Gegner zu gewöhnen.
Favoriten im Meisterschaftsrennen
An der Ligaspitze erwartet Kleemann einige ambitionierte Teams. „Als Meisterschaftsanwärter sehe ich gleich mehrere Mannschaften und da zähle ich besonders Groß Gaglow, Saspow, Lausitz Forst und auch die Eintracht aus Peitz dazu.“ Für Sielow beginnt die Saison gleich mit einem echten Härtetest: „Für uns wird dann ja auch gleich das Eröffnungsspiel gegen Groß Gaglow – einen Aspiranten zur Meisterschaft – zur Standortbestimmung.“
Kapitän mit Vorbildcharakter
Im Amt des Spielführers setzt Kleemann auf Kontinuität: Paul Ruhl führt das Team wie schon in der Vorsaison an. „Er hat diese Funktion bereits letzte Saison mit Bravour ausgeübt“, lobt der Trainer. Ruhls unbedingter Siegeswille sei ein wichtiger Antrieb für die Mannschaft, und seine lockere Art trage dazu bei, dass das Team auch in Drucksituationen den Kopf oben behalte.