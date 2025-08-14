– Foto: Jens Kilisch

"Die jungen Wilden machen den alten Hasen Druck" FuPa-Teamcheck: Trainer Uwe Kleemann über die Ziele der SG Sielow in der Landesklasse Süd Verlinkte Inhalte LK Süd Brandenburg SG Sielow Uwe Kleemann

Im FuPa-Teamcheck äußert sich Trainer Uwe Kleemann zur Ausgangslage der SG Sielow vor der neuen Saison in der Landesklasse Süd. Er berichtet über die von Wetterkapriolen geprägte Vorbereitung, stellt seine Neuzugänge vor, erklärt die besonderen Stärken seines Teams und spricht über das Ziel, sich als Aufsteiger in der Liga zu etablieren.

Vorbereitung unter schwierigen Bedingungen

Mit dem Verlauf der Vorbereitung ist Uwe Kleemann nur eingeschränkt zufrieden. „Aufgrund der Wetterkapriolen konnten nicht alle Trainingstage so genutzt werden, wie es angedacht war“, sagt er. Zwar habe die Mannschaft intensiv gearbeitet, doch „insgesamt fehlen da noch ein paar Prozentpunkte, um die neue Herausforderung in der für uns ganz neuen Liga bewerkstelligen zu können“. Die Trainingsinhalte seien gezielt darauf ausgerichtet gewesen, die eigene Spielphilosophie weiter zu verinnerlichen und das Team in die Lage zu versetzen, flexibel auf verschiedene Einflüsse während einer Partie zu reagieren.

Neue Gesichter mit Potential

Besonders erfreut ist Kleemann über die Rückkehr von Stanley Hauptstein. „Durch ihn ist unsere Offensive noch flexibler aufgestellt, und er kann, wenn er sich in seinem Umfeld wohlfühlt, Herausragendes leisten.“ Mit Hannes Ortwein stieß zudem ein Linksfuß zum Kader, der auf den Außenbahnen für frische Impulse sorgen soll. „Hannes muss sich noch eingewöhnen und wird auf den Außenbahnen eine Bereicherung sein.“ Darüber hinaus spielen alle Spieler der ehemaligen A-Jugend nun fest zum Männerteam. Diese jungen Kräfte sollen nicht nur den Konkurrenzkampf anheizen, sondern auch die Qualität und Variabilität innerhalb des Kaders erhöhen. Erfahrene Spieler bleiben in Reichweite

Zwei langjährige Stützen treten hingegen kürzer: Michael Krautzig und Martin Weise wechseln in den Altligafußball. Ganz verabschieden müssen sich die Sielower Fans von ihnen aber nicht. „Als Abgänge möchte ich sie trotzdem nicht bezeichnen, da sie im Bedarfsfall uns weiter unterstützen werden“, betont Kleemann.