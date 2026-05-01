Die „jungen Wilden“ gehalten

– Foto: Sportfotografie Schwalm Eder,

Der SSV Sand setzt seine Personalplanungen mit einem klaren Signal für die Zukunft fort: Jason Dumler und Fabian Fuchs haben ihre Zusagen gegeben und bleiben dem Gruppenligisten erhalten. Nach den jüngsten Verlängerungen von Laurin Unzicker und Salko Dzaferi, die für Erfahrung, Identifikation und Stabilität stehen, rückt nun die nächste Generation in den Mittelpunkt.

Mit Dumler und Fuchs bindet der SSV zwei Spieler, denen der Verein eine deutlich positive Entwicklung bescheinigt. In den sozialen Medien spricht Sand von „doppelter Power“ und den „jungen Wilden“, die Tempo, frischen Wind und viel Potenzial mitbringen. Die Botschaft ist eindeutig: Beide sollen nicht nur Teil des aktuellen Kaders bleiben, sondern auch die sportliche Zukunft des Vereins mitprägen.

Besonders betont der Klub die Verbindung der beiden – auf dem Platz wie daneben. „Da haben sich wirklich zwei gefunden“, heißt es sinngemäß. Die Chemie stimme, und genau daraus zieht der SSV offenbar Hoffnung für die weitere Entwicklung. Dumler und Fuchs stehen damit für Dynamik, Unbekümmertheit und eine Perspektive, die über die kommende Saison hinausweist.