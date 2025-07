Die jungen Wilden aus Salzbergen

Der SV Alemannia Salzbergen kann auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken, in der sich das junge Team unter Cheftrainer André Meiners frühzeitig den Klassenerhalt sicherte. In einer Liga, die eine lange Zeit sehr eng war, belohnte sich die Mannschaft am letzten Spieltag mit einem starken 9. Tabellenplatz – dem ersten einstelligen Rang in der Bezirksliga für den Verein seit 2005/06. Auch damals belegte man laut FuPa-Datenerfassung den neunten Tabellenplatz.

„Gerade in der unteren Tabellenhälfte war es extrem eng. Jeder Punkt zählte, und umso mehr freut es mich, dass wir uns mit einem einstelligen Tabellenplatz für eine schwierige Saison belohnen konnten“, so Meiners. Besonders betont der Coach, dass die Leistung trotz personeller Probleme über die gesamte Spielzeit hinweg erbracht wurde.

Ziel: Entwicklung statt Erfolgsdruck

„Einen konkreten Tabellenplatz gebe ich nicht als Ziel aus“, erklärt Meiners. Vielmehr steht die kontinuierliche Weiterentwicklung der Mannschaft im Vordergrund. Ein frühzeitiger Klassenerhalt bleibt das ausgerufene Ziel. „Es ist nicht selbstverständlich, in der Bezirksliga zu spielen. Wenn wir die Leistungen der letzten Saison bestätigen können, wäre ich zufrieden – und das bei einer nochmals verjüngten Mannschaft.“

Früher Start – intensive Vorbereitung

Bereits am 24. Juni hat die Vorbereitung auf die neue Saison begonnen. Neben intensiven Trainingseinheiten stehen mit Partien gegen Oberligist SC Spelle-Venhaus, Vorwärts Wettringen, Teuto Riesenbeck und SV Langenhorst-Wellbergen auch anspruchsvolle Testspiele an. Dazu kommt die Teilnahme am Sparkassen-Cup in Listrup sowie am Maika & Band Cup in Rheine.

Verstärkung auf und neben dem Platz

Personell hat sich bei den Salzbergenern einiges getan. Patrick Bruns, bisher als spielender Co-Trainer im Einsatz, übernimmt nun vollständig den Part an der Seitenlinie. Unterstützung erhält er von Neuzugang Carsten Jansen, der sich künftig verstärkt dem Individualtraining widmen wird.

Auch im Kader gibt es frische Gesichter: Bennet Fockers rückt aus der eigenen U19 hoch, Finn Jansen kommt von Eintracht Rheine U19 und Phil Fockers stößt ab November vom SV Mesum I zur Mannschaft.

Verabschiedet wurden Maximilian Weis (Karriereende/Auslandsjahr), Jonas Schulte-Wess (pausiert studienbedingt), Max Elfrich (pausiert verletzungsbedingt/Auslandsjahr) und Patrick Bruns als aktiver Spieler.

Im Titelrennen sieht Meiners Union Lohne und SG Freren als Favoriten – erwartet aber ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen mit bis zu vier Teams im Titelkampf. Ein Wunsch an die Funktionäre? „Es gibt kein Thema, das ganz oben auf die Tagesordnung müsste. Der frühe Saisonstart mitten in den Sommerferien ist sicherlich unglücklich – aber das betrifft ja alle.“