Trainer mit klarer Philosophie: Heiko Ewen. Die Förderung der Talente ist ihm sehr wichtig. – Foto: FuPa/Verein

Die Jugend steht hier weiterhin ganz hoch im Kurs Kreisliga A 8: Die SG Stahl/Mötsch blickt auf einen durchwachsenen Start zurück. Was der Trainer lobt, und was ihn nervt.

Nach einem dritten Platz in der vergangenen Saison greift die SG Stahl/Mötsch erneut an: Aus den bisherigen acht Spielen stehen 13 Punkte zu Buche. Damit liegt die Mannschaft von Trainer Heiko Ewen aktuell auf dem fünften Rang. Zufrieden ist die Spielgemeinschaft aus den beiden Bitburger Stadtteilen mit der Ausbeute indes nicht. „Aufgrund vieler Unentschieden sollten wir vier oder sechs Punkte mehr haben“, meint Ewen.

Eines der vier Remis gab es am vergangenen Sonntag, als man sich von der SG Wallendorf 3:3 trennte. Nach Toren von Elias Debosse und Ewgenij Hartwick verspielte die Ewen-Elf gegen Ende die Führung. Wallendorf kam bis zur 87. Minute zum 2:2. Per Elfmeter ging Stahl/Mötsch durch Julian Green wieder in Führung. Diese brachte sie jedoch nicht über die Zeit: In der vierten Minute der Nachspielzeit fiel der erneute Ausgleich. „Wir waren über 80 Minuten hinweg hoch überlegen und haben dann innerhalb von fünf Minuten das Spielen eingestellt“, kritisiert der Coach – und legt nach: „Vor allem die Chancenverwertung in der ersten Halbzeit war mehr als katastrophal.“ Das sei kein Einzelfall, wie Ewen betont: „Wir kreieren so viele Möglichkeiten, schaffen es im Moment aber zu selten, den Ball auch wirklich über die Linie zu bringen.“ Positiv stimmt ihn immerhin das Defensivverhalten: Bis auf wenige Ausnahmen – etwa beim 0:4 gegen die SG Schneifel II und im jüngsten Spiel gegen Wallendorf – habe seine Mannschaft stabil verteidigt.

Personell sieht es aktuell gut aus. Bis auf eine Leistenverletzung von Younes Bouteiba und ein paar Abwesenheiten wie etwa im Fall von Matteo Müller, der der für ein dreiwöchiges Praktikum in Indien war, gibt es keinen Grund zur Sorge. Gegenüber der vergangenen Runde setzt Ewen, der die SG in der fünften Saison trainiert, auf ein eingespieltes Team: Externe Neuzugänge gab es nicht. Nur zwei Jugendspieler von Kooperationspartner JFV Bitburg – der aktuell verletzte Bouteiba und Jonas Gansen – wurden hochgezogen. „Jonas macht einen sehr guten Job. Er wird uns die nächsten Monate und Jahre noch viel Freude bereiten‘‘, ist Ewen überzeugt. Es ist schon gute Tradition, dass die SG junge Spieler fördert. „So haben wir das in den vergangenen Jahren immer gemacht. Wir legen sehr viel Wert auf die Jugend“, erklärt der Trainer.