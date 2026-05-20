Die Jugend begeistert – die Erfahrung rettet Steinach

– Foto: Jana Hauptmann

Die junge Mannschaft aus der Waffenstadt spielte im Fellberg-Stadion mutig, temporeich und erstaunlich reif. Mit einer verdienten 2:0-Führung im Rücken hatten die Gäste die Partie scheinbar fest im Griff. Doch dann zeigte der SV 08 Steinach große Moral – und schlug spät zurück.

Schon vor dem Anpfiff war klar, dass beide Teams improvisieren mussten. Während Suhl auf mehrere wichtige Spieler verzichten musste, fehlte bei den Gastgebern gleich ein halbes Dutzend Stammkräfte. Die Personalsorgen gingen sogar so weit, dass Ersatztorhüter Pascal Neuber kurzerhand im Angriff auflief. Und beinahe hätte genau dieser ungewöhnliche Schachzug nach wenigen Sekunden funktioniert. Doch sein früher Abschluss verfehlte das Tor.

Steinach stemmte sich zwar gegen den Rückstand, kam durch Bastian Leipold und Ferdi Yoro auch zu guten Möglichkeiten, doch immer wieder war Gästekeeper Tobias Börner zur Stelle. Auf der anderen Seite zeigte Suhl seine ganze Geschwindigkeit und Konsequenz im Umschaltspiel. Nach einem perfekt gespielten Angriff tauchte Mika Abraham frei vor dem Tor auf und vollendete eiskalt per Heber zum 0:2.

Die Gäste aus Suhl wirkten davon unbeeindruckt und gingen früh in Führung. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld reagierte Johannes Grebenstein am schnellsten und staubte zum 0:1 ab. Die junge Suhler Mannschaft, in der gleich mehrere Akteure des Jahrgangs 2007 standen, spielte danach mit bemerkenswerter Ruhe und viel Spielfreude auf.

Vor allem im ersten Durchgang beeindruckte die Suhler „Jugendbrigade“ mit breitem Offensivspiel, mutigen Läufen und sauber ausgespielten Angriffen. Dreh- und Angelpunkt war dabei Paul Eckstein, der als erfahrenster Spieler der Gäste mit Übersicht, Ruhe und präzisen Pässen das Spiel lenkte.

Doch nach dem Seitenwechsel änderte sich die Dynamik. Suhl wechselte mehrfach durch, Steinach gewann zunehmend die zweiten Bälle und arbeitete sich immer stärker in die Partie hinein. Die Gastgeber spürten, dass noch etwas möglich war – und plötzlich wurde das Fellberg-Stadion laut.

In der 77. Minute war es dann soweit: Nach einem starken Zuspiel von Ferdi Yoro traf Bastian Leipold zum Anschluss. Jetzt kippte das Momentum komplett. Steinach drängte mit aller Macht auf den Ausgleich, Suhl wirkte erstmals unsicher. Nur wenige Minuten später zeigte der Schiedsrichter nach einem Foulspiel folgerichtig auf den Punkt. Niklas Hillemann, nach langer Verletzungspause gerade erst wieder zurück auf dem Platz, übernahm Verantwortung – und verwandelte sicher zum viel umjubelten 2:2.

In der Schlussphase lag sogar noch der Siegtreffer für die Gastgeber in der Luft, doch Suhl rettete den Punkt über die Zeit. So endete ein intensives und emotionales Landesklasse-Duell mit einem Remis, das sich für Steinach wie ein gewonnener Punkt und für die junge Suhler Mannschaft eher wie zwei verlorene Zähler angefühlt haben dürfte.

Trotz des spektakulären Comebacks treten beide Teams tabellarisch auf der Stelle – und verlieren dennoch jeweils einen Platz. Der mögliche Aufstiegsrang vier bleibt jedoch weiterhin in Schlagdistanz.